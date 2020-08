Bei Saturn laufen bis Montag um 9 Uhr wieder die „Weekend Deals“ mit diversen reduzierten Artikeln, darunter ein großer LG-Fernseher mit guten Bewertungen.

Das bietet das Modell: Der Anfang des Jahres erschienene LG 75UM7050PLF verfügt über eine große Bildschirmdiagonale von 75 Zoll (189 Zentimeter), wobei das verbaute IPS-Panel mit direkter LED-Hintergrundbeleuchtung und HDR-Unterstützung die UHD-Auflösung von 3.840 x 2.160 Bildpunkten bietet.

Dabei liegt die native Bildwiederholfrequenz zwar nur bei 50 Hz, wird aber mittels Bildverbesserung auf 100 Hz interpoliert.

Die Eckdaten in der Übersicht:

Das sagen Nutzer: Auf Saturn.de hat das Modell in 5 Rezensionendurchschnittlich 4,8 von 5 Sternen erhalten.

Gelobt werden vor allem Bildqualität und Ausstattung, während lediglich in einer Rezension das Fehlen von Bluetooth moniert wird.

Im Test: Die Webseite Testberichte.de hat eine Einschätzung abgegeben und betitelt den Fernseher mit „großes Dis­play, solide Aus­stat­tung mit klei­nen Abstri­chen“:

LGs 75UM7050PLF sortiert sich innerhalb seiner Größenklasse in untere Preisbereiche ein, wirft dafür ein gigantisches Panel und eine solide Basis-Ausstattung in die Waagschale: Dreifach-Empfang über Kabel, Satellit oder Antenne, scharfe 4K-Auflösung, ordentliche Anschlussausstattung (3x HDMI, 2x USB) und Smart-TV mit Netflix und Co., das sich dank kräftigem Vierkern-Prozessor ruckelfrei und flüssig bedient.

Die Helligkeit ist auf gutem Niveau, Blickwinkel weit genug und Sichtbarkeit auch in lichtdurchfluteten Zimmern gewährleistet. Wo hat man gespart? Hochkontrast-Content kommt nur in Standard-Kost (HLG, HDR10), nicht aber über die dynamischen Formate Dolby Vision bzw. HDR10+ auf den Schirm.

Die native Bildrate liegt bei 50 Hz im unteren Bereich, was trotz Zwischenbildberechnung (True Motion) kleine Ruckler bei schnellen Bildfolgen nicht ausschließt. Und der Klang? Etwas flach, was bei Flatscreens aber nicht ungewöhnlich ist. Fürs Alltagsfernsehen reicht es, wer mehr möchte, greift zur externen Soundlösung.