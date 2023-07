Große Speicherkarte mit 1 TB für Smartphone, Nintendo Switch, Steam Deck & Co. – jetzt zum Tiefstpreis bei OTTO sichern

Bei OTTO gibt es noch für kurze Zeit eine gute microSDXC-Speicherkarte mit viel Speicherplatz besonders günstig.

So gut ist der Preis: Die SANDISK Ultra microSDXC mit 1 TB kostet bis Dienstag (18.07.) bei OTTO nur 84,99 Euro statt 179,99 Euro UVP.

Laut Preisvergleichsseiten gab es das Modell bisher noch nicht günstiger und auch vergleichbar ausgestattete Speicherkarten mit 1 TB und bis zu 150 MB/s gibt es derzeit nirgendwo günstiger.

Speicherkarte für Nintendo Switch, Steam Deck und mehr

Die SANDISK PLUS microSDXC-Speicherkarte arbeitet mit bis zu 150 MB/s in der UHS Class 1 sowie Video Speed Class 10 / V10, womit sie sich gut für die Nintendo Switch und Valves Steam Deck eignet, die beide für UHS-I spezifiziert sind.

Bei Smartphones und in Kameras eignet sie sich unterdessen vor allem für Videos in Full HD und weniger zum Aufnehmen von 4K-Videos, taugt aber als einfache Speichererweiterung für Apps und Co. auch hier. Natürlich ist sie damit auch gut für Tablets mit entsprechendem Slot geeignet.

SANDISK Ultra microSDXC Speicherkarte mit 1 TB zum Tiefstpreis bei OTTO

Gute Bewertung: In den Rezensionen bei OTTO hat die Speicherkarte durchschnittlich 4,5 von 5 Sternen in 25 Bewertungen erhalten. 92 Prozent würden sie weiterempfehlen.

Gelobt werden vor allem der große Speicherplatz, das Preis-Leistungs-Verhältnis und meist auch die Performance. Probleme gibt es kaum.

