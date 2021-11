Die Cyber Week läuft vom 18. bis zum 29. November 2021 und bietet mit dem Black Friday am 26. und dem Cyber Monday am 29. November zwei große Highlights. Wir ha...

[…] Die Geschwindigkeit geht […] in Ordnung, auch wenn die SSD beim vollständigen Beschreiben mit H2testw die Daten am Ende nur noch mit 100 MByte/s entgegennimmt. Für alltägliche Aufgaben reicht die SSD trotz eher gemächlicher Gangart aus […]“

Mit 480 TBW an Lebensdauer in Schreibleistung steckt sie dabei auch einiges weg und zusätzlich gibt es fünf Jahre Herstellergarantie vor Erreichen des Werts.

