Nur bis 20 Uhr gibt es bei Mindfactory am heutigen Sonntag diverse Grafikkarten günstiger, ebenso wie eine große SSD stark reduziert. Mit dabei ist unter anderem eine erschwingliche Radeon RX 580.

Gigabyte Radeon RX 580 Gaming 8G [Rev. 2.0]

Das bietet die Grafikkarte: Das Modell hat genügend Rechenleistung und Videospeicher für aktuelle Spiele in hohen Grafikeinstellungen bei Full HD-Auflösung.

Dabei setzt sie auf eine Custom-Design-Kühlung mit zwei Lüftern, die alles auf Temperatur halten soll.

Chip: Polaris 20 XTX (Ellesmere XTX) „GCN 4.0“

Polaris 20 XTX (Ellesmere XTX) „GCN 4.0“ Chiptakt: 1.257 MHz, Boost: 1.355 MHz (OC Mode)

1.257 MHz, Boost: 1.355 MHz (OC Mode) Speicher: 8 GByte GDDR5, 2.000 MHz, 256 Bit, 256 GB/​s

8 GByte GDDR5, 2.000 MHz, 256 Bit, 256 GB/​s Shader-Einheiten / TMUs / ROPs: 2304 /​ 144 / ​32

2304 /​ 144 / ​32 TDP: 185 Watt

185 Watt Externe Stromversorgung: 1x 8-Pin PCIe

1x 8-Pin PCIe Kühlung: 2x Axial-Lüfter (90mm)

2x Axial-Lüfter (90mm) Gesamthöhe: Dual-Slot

Dual-Slot Abmessungen: 232 x 116 x 36 Millimeter

Gigabyte Radeon RX 580 Gaming 8G [Rev. 2.0]

Tests und Rezensionen: Die neue Revision ist erst seit Kurzem auf dem Markt, weswegen sich noch keine Tests oder Nutzerwertungen finden.

Die Vorgängerversion wurde allerdings ab und an als recht laut unter Last empfunden, was Gigabyte bei der neuen Revision womöglich etwas angegangen ist. In jedem Fall stimmt der Preis milde.

Eine Leistungseinschätzung zur RX 580 allgemein lieferten auch die Kollegen von Gamestar.de in ihrem Test zum Release der AMD-Grafikkarte.

Ersparnis: Mindfactory.de bietet die Grafikkarte aktuell für 168 Euro statt 189 Euro zuzüglich Versandkosten an. Im Preisvergleich bei Geizhals.de waren neue und alte Revision bisher nicht so günstig gelistet.

Zudem gehört sie zusammen mit der ebenfalls reduzierten XFX Radeon RX 580 GTS für 165 Euro zu den günstigsten Varianten der RX 580 mit 8 GByte Videospeicher.

Darüber hinaus sind aber auch noch diverse weitere Modelle reduziert, die sich auf der entsprechenden Übersichtsseite finden.

Hier geht’s zum Angebot:

Patriot P200 SSD (2 TByte)

Das bietet die SSDs: Die für den internen Einsatz gedachten Modelle der BX500-Reihe von Crucial mit SATA 6Gb/s-Schnittstelle erreichen sequentielle Leseraten von bis zu 530 MByte pro Sekunde und Schreibraten von bis zu 460 MByte pro Sekunde.

Für den Alltagsgebrauch gehen die Werte in der Regel vollkommen in Ordnung. Aufgrund des fehlenden DRAM-Caches kann die Leistung bei starker Benaspruchung allerdings auch mal einbrechen.

Patriot P200 SSD (2 TByte)

Das 2 TByte-Modell soll dabei 1 Petabyte an Schreibleistung aushalten mit einer Zuverlässigkeitsprognose von 2 Millionen Betriebsstunden (MTBF). Patriot gewährt drei Jahre Garantie.

Im Test: Die Zeitschrift PC Go hat in ihrer Mai-Ausgabe 85 von 100 Punkten für das kleinere Modell mit 1 TByte vergeben vergeben und urteilt wie folgt:

Die Patriot P200 mit einem Terabyte Kapazität ist prädestiniert für den Einsatz als Erweiterungs-SSD für einen PC bei dem Windows bereits auf einer SSD läuft.

Pro große Speicherkapazität

alltagstaugliche Übertragungsraten

Preis-Leistungs-Verhältnis Contra nicht die schnelleste

kein DRAM-Chache

Ersparnis: Mindfactory.de bietet die SSD mit 2 TByte für derzeit 169 Euro statt für 198,75 Euro an

Im Preisvergleich bei Geizhals.de startet sie ansonsten ab rund 200 Euro. Zudem starten andere SSDs mit 2 TByte derzeit erst ab rund 195 Euro.

Weitere Angebote

Die hier aufgeführten Angebote sind mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt Ihr Mein-MMO: Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision.