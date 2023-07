Diese RTX 4060 Ti ist perfekt für Gaming in WQHD und bei Amazon gerade zum Bestpreis erhältlich

Mit der RTX 4060 Ti erlebt ihr eure Lieblingsspiele in WQHD und mit hohen FPS. Schnappt euch die Grafikkarte jetzt bei Amazon zum Bestpreis.

WQHD ist für viele die perfekte Mitte zwischen Full HD und 4K. Auf der einen Seite ist die Darstellung mit 2.560 x 1.440 Pixeln merklich schärfer als in FHD, auf der anderen Seite ist die benötigte Hardware deutlich günstiger als bei 4K. Mit der GeForce RTX 4060 Ti gibt’s bei Amazon jetzt eine passende und aktuelle Grafikkarte zum Bestpreis:

WQHD-Grafikkarte: GeForce RTX 4060 Ti zum Bestpreis

So gut ist das Modell: Es handelt sich hier um die KFA2 GeForce RTX 4060 Ti EX mit 8GB Speicher. Die Entwickler der Grafikkarte setzen auf ein modernes Design mit zwei großen Lüftern und RGB-Beleuchtung. Dadurch bleibt eure Hardware angenehm kühl und kann auch optisch an eure Vorlieben angepasst werden.

Das ist das Angebot: Bei Amazon kostet die KFA2 GeForce RTX 4060 Ti EX aktuell 399€. Der Versand ist kostenlos und erfolgt in wenigen Tagen.

Die WQHD-Grafikkarte war bisher nie günstiger zu haben als jetzt. Auch bei Notebooksbilliger.de wird das Custom Modell für 399€ angeboten, hier kommen aber nochmal Versandkosten in Höhe von 7,99€ dazu. So bietet Amazon den alleinigen Bestpreis! (Quelle: geizhals.de)

Jetzt WQHD-Grafikkarte bei Amazon sichern!

Technische Daten

GPU NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti Boost-Takt 2640MHz-2655MHz Speicher 8GB GDDR6, 128bit, 18Gbps, 2250MHz, 288GB/​s DirectX Version 12 Ultimate Vulkan Version 1.3 Kühlung 2x Axial-Lüfter (102mm) mit 0dB-Zero-Fan-Modus Stromversorgung 1x 8-Pin PCIe Schnittstellen 1x HDMI 2.1a, 3x DisplayPort 1.4a Abmessungen 251x130x40mm (LxBxH)

