Top-Grafikkarte für WQHD und Full-HD im Angebot: Jetzt günstig wie nie bei Mindfactory sichern

Schnappt euch jetzt bei Mindfactory eine erstklassige Grafikkarte für WQHD und Full-HD im Angebot. Das Modell war nie günstiger als jetzt!

Der Black Friday findet diesen Freitag statt, aber schon jetzt laufen bei so ziemlich allen Anbietern große Rabatt-Aktionen. Amazon und MediaMarkt mischen kräftig mit und auch bei der Hardware-Experten von Mindfactory gibt’s einen echten Top-Deal: Ein Custom Modell der Radeon RX 6750 XT zum Tiefstpreis!

Grafikkarte für WQHD und Full-HD im Angebot

Genauer gesagt geht es um die XFX Speedster QICK 319 Radeon RX 6750 XT Core Gaming mit 12 GB GDDR6-Speicher. Bei der Grafikkarte handelt es sich um ein solides Mittelklasse-Modell, das bei der Leistung in etwa auf dem Niveau der GeForce RTX 3060 Ti liegt. Perfekt also, wenn ihr einen Build für WQHD oder Full-HD in Planung habt.

Der Preis der GPU rangierte in den vergangenen Monaten meist irgendwo um 380€. Bei Mindfactory ist sie jetzt auf 329€ reduziert.

So günstig war das Modell bisher erst ein einziges Mal. Mindfactory bietet hier auch aktuell das beste Angebot. Bei anderen Anbietern zahlt ihr mit Versand zurzeit nämlich mindestens 358,99€. (Quelle: geizhals.de)

Schnappt euch jetzt die Radeon RX 6750 XT im Angebot!

Die wichtigsten Spezifikationen auf einen Blick:

Speicher 12GB GDDR6 Kühlung 3x Axial-Lüfter mit 0dB-Zero-Fan-Modus Anschlüsse 1x HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a Gesamthöhe Triple Slot (2.6 Slots) Abmessungen 323x132x51mm (LxBxH)

Noch mehr gute Deals bei Mindfactory

Noch bis zum 23. November feiert Mindfactory zusammen mit AMD Geburtstag. Im Zuge dessen sind verschiedene Produkte wie eben Grafikkarten oder Prozessoren teilweise richtig günstig im Angebot. Hier findet ihr eine Auswahl aktueller Top-Deals:

Darüber hinaus finden sich im Angebots-Sortiment aber auch noch Monitore, Gehäuse und andere Produkte aus verschiedenen Hardware-Kategorien. Lasst euch die Chance nicht entgehen und schaut am besten selbst, was ihr brauchen könnt:

In unserer Deal-Übersicht findet ihr darüber hinaus noch viele weitere Angebote und Aktionen von verschiedenen Anbietern. Wir suchen jeden Tag für euch nach spannenden Schnäppchen und aktuellen Neuerscheinungen. Schaut doch mal rein oder gönnt einem dieser Artikel einen Blick: