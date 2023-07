Diese Radeon-RX-Grafikkarte liefert euch für aktuell weniger als 350€ Top-Leistung in WQHD und Full-HD!

Bei Mindfactory könnt ihr euch jetzt die WQHD- und Full HD-Grafikkarte AMD Radeon RX 6700 XT für unter 350€ im Angebot sichern.

Wenn ihr eure Lieblingsspiele in WQHD oder Full HD und mit hohen FPS genießen wollt, müsst ihr aktuell nicht besonders tief in die Tasche greifen. Bei Mindfactory findet ihr mit der Radeon RX 6700 XT gerade eine starke Grafikkarte im Tiefstpreis-Angebot.

Grafikkarte im Angebot von Mindfactory

Das ist das Modell: Es handelt sich hier um ein Custom Modell der Radeon RX 6700 XT von PowerColor mit 12 GB Speicher. Die Grafikkarte befindet sich bei der Leistung in etwa auf einem Level mit der GeForce RTX 3060 Ti von NVIDIA und damit noch über der neuen 4060.

In dieser Klasse bekommt ihr richtig gute Performance zum Schnäppchenpreis. In WQHD und mit maximalen Details könnt ihr euch auf 80+ FPS einstellen, auf Full HD sind es dann nochmal deutlich mehr. Sogar in 4K macht das Modell eine gute Figur, wenn ihr auf ein paar Details verzichten könnt.

So gut ist das Angebot: Bei Mindfactory zahlt ihr für die Grafikkarte aktuell nur 339€. Die Versandkosten entfallen bei diesem Modell.

Damit bietet Mindfactory hier den absoluten Tiefstpreis für die Grafikkarte. Zuvor war das Modell nie unter 354€ zu haben und auch jetzt zahlt ihr bei anderen Anbietern mit Versand mindestens 363,45€. Das Angebot ist schon seit Mitte Juni gültig und es gibt keine Angabe, wie lange der Preis so bleibt. Bei Interesse solltet ihr also nicht zu lange warten. (Quelle: geizhals.de)

Jetzt zuschlagen: AMD Radeon RX 6700 XT im Angebot!

Technische Daten

GPU AMD Radeon RX 6700 XT Boost-Takt 2424-2581MHz Speicher 12GB GDDR6, 192bit, 16Gbps, 2000MHz, 384GB/​s DirectX Version 12 Ultimate Vulkan Version 1.3 Kühlung 2x Axial-Lüfter (90mm) mit 0dB-Zero-Fan-Modus Stromversorgung 1x 6-Pin PCIe, 1x 8-Pin PCIe Schnittstellen 1x HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a Abmessungen 228x109x39mm (LxBxH)

In unserer Deal-Übersicht findet ihr noch viele weitere spannende Angebote und Aktionen wie diese. Wir suchen für euch jeden Tag nach den besten Schnäppchen und Sales und zeigen euch, wo ihr am meisten sparen könnt. Schaut doch mal vorbei!