Google Pixel 7: Eines der besten Android-Handys ist jetzt bei Amazon günstig im Angebot

Bei Amazon ist gerade das hervorragende Google Pixel 7 günstig im Angebot. Das Smartphone ist eines der besten Android-Handys überhaupt.

Das Pixel 7 kommt in drei verschiedenen Farben: Lemongrass, Obsidian und Snow. Dazu habt ihr die Wahl zwischen 128GB und 256GB Speicher. Bei Amazon kostet das Modell in Obsidian mit 256GB aktuell nur 655€. Das sind ganze 94€ unter der UVP in Höhe von 749€ und zurzeit der beste Preis auf dem Markt. (Quelle: geizhals.de)

Das Google Pixel 7 im Angebot

Das Pixel 7 bietet eine beeindruckende Kombination aus Hardware und Software, die es zu einem der besten Android-Geräte auf dem Markt macht. Und das, obwohl der Preis teilweise deutlich unter den Top-Modellen der Konkurrenz liegt.

Eine der auffälligsten Stärken des Google Pixel 7 ist seine Kamera. Google hat sich einen Ruf für erstklassige Smartphone-Fotografie erarbeitet, und das Pixel 7 setzt diese Tradition fort. Mit einer hochentwickelten Hauptkamera und einer verbesserten Ultraweitwinkel-Linse ermöglicht es atemberaubende Fotos bei unterschiedlichsten Lichtverhältnissen. Die KI-Verarbeitung optimiert Bilder für Schärfe und Farben, selbst bei schwierigen Aufnahmebedingungen.

Lasst euch das Angebot nicht entgehen!

Die Software ist ein weiterer großer Vorteil des Pixel 7. Als Teil des Android-Ökosystems erhält das Handy regelmäßige und schnelle Updates von Google, einschließlich der neuesten Android-Versionen und Sicherheitspatches. Das bedeutet, dass ihr immer die aktuellsten Funktionen und Sicherheitsverbesserungen habt.

Egal, ob ihr intensive Spiele spielt oder mehrere Apps gleichzeitig nutzt, das Pixel bietet dank des leistungsstarken Prozessors eine reibungslose und schnelle Leistung. Der Akku des Android-Handys hält selbst bei intensiver Nutzung den ganzen Tag durch. Mit der Schnellladefunktion könnt ihr das Smartphone auch in kürzester Zeit wieder aufladen.

Schließlich ist die Integration von Google-Diensten und die nahtlose Verbindung zu anderen Google-Produkten ein großer Vorteil des Handys. Wenn ihr bereits Google-Dienste wie Gmail, Google Drive und Google Fotos nutzt, werdet ihr die nahtlose Integration und Synchronisierung auf dem Pixel 7 zu schätzen wissen.

