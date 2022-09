Kleiner Preis, High-End-Performance: Google Pixel 6a jetzt bei MediaMarkt & Saturn zum Tiefstpreis

Schnappt euch bei MediaMarkt und Saturn jetzt das hervorragende Google Pixel 6a zum neuen Tiefstpreis und ihr bekommt High-End-Performance.

Das Google Pixel 6a ist erst am 28. Juli erschienen, aber schon jetzt könnt ihr es euch deutlich günstiger sichern. Google verbaut hier Top-Technik in einem kleinen aber feinen Smartphone, das so zum perfekten Begleiter im Alltag wird.

Neuer Tiefstpreis bei MediaMarkt & Saturn

Spart 160 Euro: Bei MediaMarkt und Saturn bekommt ihr das Google Pixel 6a aktuell für nur 399€. Die UVP liegt mit 459 Euro ganze 160 Euro darüber. Der Versand ist kostenlos und alle drei Farben sind reduziert.

Neuer Tiefstpreis: Das Angebot bedeutet den neuen Tiefstpreis für alle drei Modelle. Die Varianten in den Farben Chalk und Sage sind bei anderen Anbietern mit Versand zur Zeit nicht unter 413,35 Euro erhältlich, für das Pixel 6 in Charcoal zahlt ihr anderswo sogar mindestens 418,99 Euro. (Quelle: geizhals.de)

In allen drei Farben verfügbar: Das Google Pixel 6a!

Google Pixel 6a: Perfekter Begleiter

Beim Pixel 6a geht Google konsequent den Weg seiner A-Reihe weiter. Ihr bekommt also die Technik, die auch in den Flaggschiff–Modellen steckt in einer etwas kleineren, schmaleren Hülle. Ein paar Abstriche müsst ihr bei der Kamera, dem integrierten Speicher und der Bildwiederholrate des Displays machen, aber im Grunde bekommt ihr hier High-End-Technologie zum Mittelklasse-Preis.

So ist etwa mit dem selbstgebauten Tensor-Chip im Pixel 6a die selbe CPU verbaut, die auch im Pixel 6 und Pixel 6 Pro für Leistung sorgt. Die Kamera kann für diese Preisklasse auch absolut überzeugen und profitiert erneut von den Software-Stärken, die aus jedem Schnappschuss das Maximum herausholen.

Mit dem Pixel 6a könnt ihr euch ein leichtes, schick designtes und vor allem gut ausgestattetes Smartphone aktuell für nur knapp 400€ sichern!

