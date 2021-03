Google Pixel 4a 5G mit LTE-Tarif günstig im Angebot bei MediaMarkt

Googles beliebtes Mittelklasse-Smartphone gibt es bei Mediamarkt.de zusammen mit 18 GB LTE derzeit für nur 24,99 Euro monatlich. Gegenüber Einzelerwerb lassen sich rund 120 Euro sparen.

Das bietet das Tarifangebot

Mediamarkt.de bietet das im letzten Herbst erschienene Google Pixel 4a unter anderem mit 18 GB LTE bei bis zu 50 Mbit/s im Telefónica-Netz für 24,99 Euro monatlich an – inklusive Allnet-Telefonie- und SMS-Flatrate.

Hinzu kommen der auf 29 Euro reduzierte Gerätepreis und die üblichen Anschlussgebühren in Höhe von 39,99 Euro, was über die 24-monatige Vertragslaufzeit in Kosten von 668,75 Euro resultiert.

Einzeln teurer: Wer das Pixel 4a einzeln kauft, muss laut Preisvergleich bei Geizhals.de aktuell mindestens 429 Euro für das Smartphone zahlen, während ein vergleichbarer Tarif laut Preisvergleich bei Verivox mit etwa 15 Euro im Monat zu Buche schlägt, was in Gesamtkosten in Höhe von 789 Euro über zwei Jahre resultieren würde.

Ersparnis durch das Angebot

Heruntergerechnet stehen sich dementsprechend 668,75 Euro beim hiesigen Tarifangebot und 789 Euro bei Einzelerwerb der Bestandteile gegenüber.

Wer also noch einen Tarif mit entsprechendem Datenvolumen benötigt, kann hier im Vergleich zum Einzelerwerb von Smartphone und Tarif insgesamt rund 120 Euro sparen.

Hier geht’s zum Angebot:

Das bietet das Smartphone

Viel Smartphone für weniger Geld: Googles im vergangenen Herbst erschienenes Mittelklasse-Smartphone mit erstmaliger Unterstützung für 5G-Mobilfunk wird hinsichtlich der guten Ausstattung häufig mit dem teureren Topmodell Pixel 5 verglichen und muss sich laut Wertungen und Rezensionen dahinter nicht verstecken.

Technische Eckdaten:

Betriebssystem Android 11.0 Display 6.2″, 2340×1080 Pixel, 16 Mio. Farben, P-OLED, kapazitiver Touchscreen, Gorilla-Glas 3, Kameraloch, HDR Kamera hinten 12.2MP, f/​1.7, Phasenvergleich-AF (Dual-Pixel), OIS, LED-Blitz, Videos @2160p/​60fps (Kamera 1); 16.0MP, f/​2.2, Weitwinkelobjektiv (Kamera 2) Kamera vorne 8.0MP, f/​2.0, Videos @1080p/​30fps Schnittstellen USB-C 3.1 Gen 1 (OTG), 3.5mm-Klinke, WLAN 802.11a/​b/​g/​n/​ac, Bluetooth 5.0 (aptX HD), NFC Sensoren Beschleunigungssensor, Gyroskop, Annäherungssensor, Lichtsensor, Kompass, Barometer, Fingerabdrucksensor (hinten) SoC Qualcomm SM7250-AB Snapdragon 765G, 64bit CPU 1x 2.40GHz Kryo 475 Prime + 1x 2.20GHz Kryo 475 Gold + 6x 1.80GHz Kryo 475 Silver GPU Adreno 620 RAM 6GB Speicher 128GB (UFS 2.1) Navigation A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS Modem GSM (0.2Mbps/​0.1Mbps), UMTS, LTE, 5G Netzstandards GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE-A, LTE-A Pro Akku 3885mAh, fest verbaut Ladeleistung 18W (USB-PD 2.0) SAR-Wert 0.94W/​kg Kopf, 1.4W/​kg Körper Gehäuseform Barren Gehäusematerial Kunststoff (Rückseite) Farbe schwarz Abmessungen 153.9x74x8.2mm Gewicht 168g SIM-Formfaktor Nano-SIM, eSIM Besonderheiten Dual-SIM, hörgerätekompatibel, Stereo-Lautsprecher (hybrid)

Google Pixel 4a 5G mit Tarif günstig bei Mediamarkt.de

Test- und Nutzerwertung

Im Test: Chip.de hat dem Modell die Note 1,8 (“Gut”) gegeben und abseits von ein oder zwei Features vor allem den sonst hohen Preis moniert:

Mit dem Pixel 4a 5G bringt Google mehr als nur ein Pixel 4a mit 5G-Unterstützung auf den Markt. So ist das Smartphone ein gutes Stück gewachsen und auf der Rückseite findet zusätzlich eine Ultra-Weitwinkel-Kamera seinen Platz. Zudem hat der Prozessor ein Upgrade erhalten. Alles in allem hinterlässt das Pixel 4a 5G einen soliden Eindruck und punktet vor allem mit guten Bildergebnissen der Kamera und der Performance. Der Akku hält einen ganzen Tag locker durch und auch die Ausstattung hat einiges zu bieten – zeigt aber auch Lücken. Auch das Display zeigt einige positive Aspekte, wenn auch eine erhöhte Bildwiederholrate schön gewesen wäre. Für den Preis bekommen Sie allerdings deutlich bessere Modelle.

Pro Gute Kamera bei Tag wie unter Dämmerlicht

Lange Akkulaufzeit

Solide Mittelklasse-Performance Contra Keine IP-Zertifizierung zum Schutz vor Staub und Wasser

Keine echte Dual-SIM-Funktionalität

Kann nicht kabellos laden

Das sagen Nutzer: Gute 4,6 von 5 Sternen in 32 Rezensionen zählt das Smartphone bei Mediamarkt.de derzeit. Gelobt werden vor allem die allgemeine Ausstattung, Update-Politik und Akkulaufzeit.

Kritik gibt es nur in wenigen Fällen, etwa für das Fehlen bestimmter Features, wie induktives Laden oder die nicht vorhandene Möglichkeit der Speichererweiterung.

Weitere Angebote

Darüber hinaus hat Mediamarkt.de aber auch noch weitere Tarifkombinationen und Smartphone-Modelle mit Vertrag im Angebot, die sich allesamt auf der Übersichtsseite im Online-Shop finden:

Die hier aufgeführten Angebote sind mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt Ihr MeinMMO: Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision.