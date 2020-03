Bei Mediamarkt.de gibt es gerade Googles aktuelles Top-Smartphone in Verbindung mit einem Tarif besonders günstig, wodurch sich gegenüber Einzelerwerb rund 200 Euro sparen lassen.

Das wird geboten: Mediamarkt.de bietet das Google Pixel 4 unter anderem zusammen mit einem Vertrag von Mobilcom-Debitel im Vodafone-Netz an (Tarif: „green LTE 6GB Rabatt“).

Für 19,99 Euro im Monat gibt es dabei eine Flatrate in alle deutschen Netze und 6 GByte Highspeed-Datenvolumen (LTE bis zu 50 Mbit/s, danach 64 kbit/s) bei 24 Monaten Vertragslaufzeit. SMS kosten derweil mit 19 Cent extra.

Hinzu kommen 1 Euro einmaliger Gerätepreis und der Anschlusspreis in Höhe von 39,99 Euro. Wird nicht bis drei Monate vor Ende der Vertragslaufzeit gekündigt, fallen ab dem 25. Monat 26,99 Euro an.

Ersparnis durch das Angebot: Im Preisvergleich bei Geizhals.de schlägt das Google Pixel 4 derzeit mit mindestens 527 Euro zu Buche, während für einen vergleichbaren Tarif im Vodafone-Netz laut dem Vergleichsportal Verivox sonst günstigstenfalls rund 8 Euro im Monat fällig werden (inklusive Wechsel-Boni).

Bei Einzelkauf des Smartphones mit separatem Tarif entstehen so über zwei Jahre Kosten von rund 719 Euro gegenüber dem hiesigen Inklusivangebot für insgesamt nur ‭520,75‬ Euro.

Das ist günstiger als der derzeitige Bestpreis und man hat eben auch gleich einen Tarif dazu, sofern benötigt.

Das Pixel 4 erschien im Oktober vergangenen Jahres und ist neben der etwas größeren XL-Version das aktuelle Topmodell aus Googles Smartphone-Riege mit entsprechend guter Ausstattung.

Das 5,8 Zoll große P-OLED-Display mit HDR-Unterstützung und bis zu 90 Hertz Bildwiederholrate bietet eine Auflösung von 2.160 x 1.080 Bildpunkten, während der Octacore-Chip Snapdragon 855 von Qualcomm für ordentlich Rechenleistung sorgt, gepaart mit 6 GByte Arbeitsspeicher.

Der 64 GByte große Festspeicher ist ausreichend, aber nicht allzu groß dimensioniert und lässt sich nicht erweitern, während es auf Seiten des Betriebssystems mit dem aktuellen Android 10 Google-typisch eine dreijährige Update-Garantie gibt.

Zu den Highlights gehört derweil auch die Dual-Kamera mit optischem Bildstabilisator auf der Rückseite, die schicke Bilder und Videos verspricht, wobei auch die starke Kamera-Software für das Modell spricht.

In Sachen Konnektivität und Schnittstellen stehen USB-C 3.1 Gen 1 (OTG), WLAN 802.11a/​b/​g/​n/​ac, Bluetooth 5.0 (aptX HD) und NFC zur Verfügung, während der Akku mit 2.800 mAh drahtloses Aufladen per Qi-Standard unterstützt.

Auf einen Fingerabdrucksensor verzichtet Google zu Gunsten einer neuen Gesichtserkennung als Entsperrmethode. Ebenfalls mit an Bord ist ein Chip zur Gestenerkennung mittels Radartechnik.

Das sagen Nutzer: Das Google Pixel 4 wird auf Mediamarkt.de mit durchschnittlich 4,4 von 5 Sternen fast durchweg positiv bewertet, wobei vor allem Display, Kamera und Perfomance sowie die Update-Garantie gelobt werden.

Kritisiert wird derweil ab und an das Fehlen einer Möglichkeit zur Speichererweiterung und der Verzicht auf einen Klinkenanschluss.

Im Test: Techstage.de hat die Testnote 2 mit dem Prädikat „gut“ vergeben und urteilt wie folgt:

Pixel-Phones sind immer auch eine Art Showcase, was machbar und/oder sinnvoll ist – zumindest in den Augen Googles. „Volle Hütte“ muss dafür offenbar nicht unbedingt sein. Entsprechend gibt es nicht den aktuellsten Snapdragon 855 Plus, nur 64/128 GByte nicht erweiterbaren Speicher, „nur“ 6 GByte RAM und kein 5G. Stattdessen probiert der Hersteller eine andere Neuerung aus: Radar zur Gestensteuerung. Hat uns diese Funktion vom Hocker gehauen? Sicherlich nicht, zumindest nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Denn dafür sind die aktuell gebotenen Anwendungsmöglichkeiten schlichtweg noch zu eingeschränkt

Ansonsten ist das Pixel 4 (XL) ein ziemlich gutes Phone: tolles Display, schneller Chipsatz, tolles Design, klasse Kamera und Vanilla-Android mit Update-Versprechen. Bei der Kamera hätte Google aber ruhig etwas mehr zur Konkurrenz schielen dürfen – eine Ultraweitwinkelkamera und mehr optischer Zoom hätten das Paket noch weiter abgerundet. Hoffentlich kommt der Live-Transcribe-Modus auch bald auf Deutsch! Konkurrenzfähig sind die Pixel-4-Modelle also durchaus, die besten Android-Smartphones auf dem Markt aber nicht.