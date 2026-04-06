Boomer kommen aus dem Ruhestand, weil sie nicht genug gespart haben, während 6-Jährige in Deutschland bald ein Rentenkonto haben

Weil das Geld nicht mehr reicht, kehren viele sogenannte Boomer (Jahrgänge 1946 bis 1964) zurück in den Beruf. Damit junge Menschen nicht das gleiche Problem bekommen, beabsichtigt die deutsche Regierung ein neues Programm einzuführen, um zum Sparen zu animieren.
Update am 6. April 2025: Mittlerweile wurde die private Altersvorsorge angepasst. Die CDU und SPD haben sich demnach auf eine staatliche Förderung geeinigt. Sie soll ab Januar 2027 in Kraft treten. Details dazu gibt es bei der Tagesschau.
Was ist das Problem der Boomer? Etliche Personen, die bereits in den Ruhestand gegangen sind, kehren mittlerweile wieder zurück. Gründe sind nicht unbedingt eine mangelnde Routine im Alltag, sondern vermehrt finanzielle Sorgen.
Denn Inflation und andere Dinge haben die jährlichen Ausgaben der Haushalte deutlich erhöht. Und zwar so stark, dass sich viele Rentner ihren Alltag nicht mehr leisten können und in den Beruf zurückkehren. Davon berichtet das englische Magazin Fortune.com.
In Deutschland will man jetzt verhindern, dass die Generation Alpha (Jahrgänge 2010 bis 2024) die gleichen „Probleme“ bekommt. Aus diesem Grund möchte man eine Frühstart-Rente einführen, die ab 2026 starten soll. Damit will man einen staatlichen Anreiz schaffen, dass junge Menschen wieder sparen.
Staat will für Kinder ab 6 Jahren auf ein Rentenkonto einzahlen und zum Sparen animieren
Wie will man das Problem lösen? Die deutsche Regierung hat eine „Frühstart-Rente“ vorgeschlagen: ein Rentenprogramm für Kinder zwischen 6 und 18 Jahren. Das Maßnahmenpaket wurde bereits beschlossen und die „Frühstart-Rente“ soll ab 2026 kommen (via tagesschau.de).
Im Gegensatz zum normalen Rententopf, bei dem ein Teil des Gehalts für die Zukunft beiseitegelegt werden muss, zahlt der Staat 10 Euro pro Monat an Kinder in Ausbildung oder in der Schule auf ein Rentenkonto ein. Bis zum 18. Lebensjahr sind das dann 1.440 Euro.
Ab dem 18. Lebensjahr hört die staatliche Unterstützung dann auf und die mittlerweile erwachsenen Kinder sollen dann ihr persönliches Geld auf das Rentenkonto einzahlen, um sich ihren Ruhestand zu sichern. Zugriff gibt es auf das Konto erst, wenn das Rentenalter erreicht ist. Damit will man das Sparen für die nächste Generation attraktiver machen, denn laut Union sollen junge Menschen dadurch „ein Bewusstsein für Altersvorsorge und Kapitalbildung“ entwickeln. Denn mehr als die Hälfte der Generation Z hält Sparen für sinnlos und legt kaum Geld für schwere Zeiten zurück.
Es gibt aber auch Experten, die sagen: Inflation und steigende Preise zerfressen die angesparten Beträge rasant, wenn man nicht dran bleibt. Außerdem sei der gezahlte Betrag viel zu niedrig, um eine spätere Rentenlücke nur ansatzweise zu schließen.
Die Regierung unter Merz rechnet obendrein vor, dass diese Rentenpläne den Staat etwa sieben Millionen Euro monatlich kosten würden und das wäre günstiger, als höhere Bundeszuschüsse für die Rentenversicherung. So erklärt er (via linkedin.com):
Bei ungefähr 700.000 jungen Menschen pro Jahrgang kostet das sieben Millionen Euro monatlich für jeden Jahrgang. Das addiert sich mit der Zeit natürlich auf. Aber das ist allemal günstiger als immer höhere Bundeszuschüsse für die Rentenversicherung.
In Deutschland ist man mit 18 Jahren auf dem Papier erwachsen. Doch das Gefühl, wirklich erwachsen zu sein, kann sich davon stark unterscheiden. Eine Studie zeigt, dass viele aus der Gen Z der Meinung sind, man sei viel später wirklich
erwachsen: Die Generation Z glaubt, dass man mit 18 noch nicht erwachsen ist, weil die finanziellen Möglichkeiten wichtiger sind als das Alter
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Komplexes Thema.
Meiner Meinung nach sind leider sehr viele Boomer selbst Schuld.
Viele kauften sich Immobilien weil das ja der german way of life ist.
Nun sitzen viele in Ihrem riesen Eigenheim mit 1-2 Personen und das Geld hängt in der Immobilie fest.
Klar fällt irgendwann die “Miete” weg, jedoch frisst der Kredit, Reperaturen, Sanierungen und die höheren Energiekosten eines Hauses alles auf.
Fast alle Boomer haben nichts für die Rente investiert, da alles in die Kredite fliest.
Man kann am Kapitalmarkt so viel mehr Rendite erzielen und muss nicht einmal etwas dafür tun.
Das ist so ein Schwachsinn. Was ist denn die Ursache des Problems?
In den 90er wurden zu wenig Kinder geboren.
Man hätte die Familien damals viel stärker unterstützen sollen.
Anstatt diesen Fehler zu erkennen und schnellstmöglich zu beseitigen, hat man die Renter doppelt besteuert (ehemalige Arbeitnehmer zahlen nach Renteneintritt weiter in die Rentenkasse ein, was nebenbei rechtlich fragwürdig ist). Abgesehen davon wurde das Rentenniveau über die Jahre immer weiter abgesenkt. Aktuell erhält man 48% Prozent, von dem, was man früher verdient hat. Da bekommt man doch Zustände.
Das ist nicht Schuld der Rentner, sondern der Bundesregierung(en) seit der 90er.
Ich sehe das im privaten Umfeld und auf Arbeit, wo viele aus der Rente zurückkehren um ihre Rente aufzubessern. Das ist echt traurig. Die Leute haben sich 45 Jahre ein Bein ausgerissen und das ist ihr Dank?!?
Und dann hat man sie jahrelang verarscht: “Hey, zahl’ doch in die Riesterrente ein. Dann bekommst du später mehr zurück.”
Das man die Riesterrente aber nur für 10 Jahre und nur anteilig (wird mit der gesetzlichen Rente verrechnet) erhalten würde, hat einen damals niemand gesagt.
Ich lege seit 2004 was beiseite, aber ich kriege die Krise, wenn ich sehe, wie sich die Preise und das Steuerrecht verändert.
Was ein Mumpitz!
Während normale Arbeitnehmer kaum fürs Alter vorsorgen können, bleiben große Vermögen wie die seiner BlackRock-Klientel steuerlich unangetastet. Aber natürlich, die faulen Arbeitnehmer müssen nur früher einzahlen… dann wird alles wieder gut!
Müssen wir erst wieder Hungersnöte und Elend in der Breite der Bevölkerung erfahren, bevor wir aufhören nach unten zu treten und uns überlegen ob ein Herr Merz mit 12 Millionen auf dem Konto nicht vielleicht derjenige ist, der für Hungerlöhne, fehlende Rentenbeiträge und sozialen Unfrieden mitverantwortlich sind?
Ihr erwähnt natürlich nicht das der liebe Herr Merz einfach nur Unsinn erzählt und das vermutlich auch genau weiss. Der Bundeszuschuss der zur Rentenversicherung gezahlt wird ist ein Ausgleich für nicht beitragsgedeckte Leistungen der Rentenversicherung. Das hat genau gar nichts mit privater Vorsorge zu tun.
Ich verstehe ehrlich gesagt auch nicht warum Ihr solche Artikel überhaupt hier bringt. Ich bezweifle einfach mal das Ihr in Bezug auf solche Themen die nötige Zeit und Expertise besitzt um euch gewissenhaft damit auseinanderzusetzen. Denn ehrlich gesagt ist der verlinkte Artikel auf Fortune.com auch eher mit Vorsicht zu geniessen um es mal höflich auszudrücken.
Hä ich dachte das ist doch genau das was die regierung wollte und jetzt sollen 6 jährige schon sparen dmait sie rente mit wahrscheinlich über 70 nicht zurück in die arbeit müssen?
Hört sich so an aber in wahrheit will der statt doch einfach nur das man sobald man arbeitet geht und in die Rentenkasse zahlt einfach von sich aud mehr bezahlt in die rentenkasse um dan locker mit glück für den statt im Renten alter sagen wir mit 70+ stirbt um dan das geld zu kassieren.