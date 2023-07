GeForce RTX 4070: WQHD-Grafikkarte jetzt zum neuen Tiefstpreis im limitierten Angebot sichern

Die GeForce RTX 4070 hat einen neuen Meilenstein beim Preis genommen und ist als Custom-Modell im begrenzten Angebot deutlich günstiger.

So gut ist der Preis: Bei Mindfactory gibt es die Palit GeForce RTX 4070 Dual derzeit in den limitierten MindStar-Angeboten versandkostenfrei für nur 569 Euro statt 599 Euro.

Laut Preisvergleichsseiten gab es das Modell bisher noch nicht so günstig und zudem handelt es sich auch um die derzeit günstigste GeForce RTX 4070 überhaupt.

Den vergünstigten Preis gibt es beim Aufruf des Angebots über die Aktionsseite bei Mindfactory, wo sich auch noch andere Artikel reduziert finden. 100 Stück sind von der 4070 verfügbar.

Das bietet die GeForce RTX 4070

Die im April erschienene Mittelklasse-Grafikkarte von Nvidia kommt bei der Perfomance in etwa an die GeForce RTX 3080 aus der Vorgängergeneration heran und misst sich mit AMDs Radeon RX 6800 XT sowie teils auch der 6900 XT.

Dabei geht sie überaus energieeffizient zu Werke und bietet mit dem aktuellsten DLSS-Upscaling, Frame Generation und besserer Raytracing-Leistung mehr Features.

Sie bietet zudem genügend Rechenleistung für aktuelle Spiele in hohen Grafikeinstellungen in WQHD- und in manchen Fällen auch UHD/4K-Auflösung. Bei Palits Custom-Modell gibt es drei Jahre Herstellergarantie.

Palit Dual GeForce RTX 4070 zum Tiefstpreis in den limitierten MindStar-Angeboten

Rezensionen und Test

Gute Bewertungen: In acht Rezensionen bei Mindfactory hat die Karte durchschnittlich 4,5 von 5 Sternen erhalten. Es wurden bereits über 700 Stück verkauft und die Reklamationsquote liegt bei 0,0 Prozent.

Gelobt werden vor allem gute Performance, Lautstärke, Temperatur und Verarbeitung. Lediglich in zwei Fällen wird die Kühlung als etwas laut empfunden.

Im Test: Die Webseite Kitguru.net hatte das Modell auf dem Prüfstand und für gut befunden:

Die Palit DUAL Edition GeForce RTX 4070 kann eine ausgezeichnete Wahl für alle sein, die Wide-Quad-HD-Leistung benötigen und dabei den Preis niedrig halten wollen. Diese Karte bietet WQHD-Fähigkeit, arbeitet leise und verfügt über ein beeindruckendes Kühlsystem, was sie zu einer optisch ansprechenden Option macht. [..] Kitguru.net

Technische Eckdaten

GPU NVIDIA GeForce RTX 4070 Speicher 12 GB GDDR6X, 192 Bit, 21 Gbps, 1.313 MHz, 504 GB/​s Übertaktung – Takt Boost 2.475 MHz Takt Basis 1.920 MHz Kühlung 2x Axial-Lüfter (95 mm) mit 0dB-Zero-Fan-Modus TDP/TGP 200 W (NVIDIA), max. 200 W (Palit) Stromanschlüsse 1x 8-Pin PCIe Schnittstellen 1x HDMI 2.1a, 3x DisplayPort 1.4a Anbindung PCIe 4.0 x16 Besonderheiten Backplate, LED-Beleuchtung (RGB), RGB-Synchronisierung (3-Pin ARGB) Gesamthöhe Dual Slot (2 Slots) Abmessungen 269,1 x 127,5 x 40,1 mm (L x B x H) Bauform PCIe-Karte (full height) Herstellergarantie drei Jahre Chip-Funktionen Raytracing (3rd Gen NVIDIA RTX), NVIDIA Tensor (4th Gen), HDCP 2.3

