Ein Traum in WQHD & 4K: Diese GeForce RTX 4070 ist aktuell die günstigste auf dem Markt

Die GeForce RTX 4070 ist eine starke Grafikkarte für Gaming in WQHD und 4K. Bei Mindfactory ist ein Modell jetzt besonders günstig im Angebot.

Die GeForce RTX 4070 ist eine gefragte Grafikkarte. Bei der Leistung liegt sie im unteren High-End-Bereich, ist also für 4K und WQHD gleichermaßen geeignet. Das aktuell günstigste Modell auf dem Markt ist die MSI GeForce RTX 4070 Ventus 2X 12G OC. Diese GPU bekommt ihr bei Mindfactory gerade für nur 599€. Für den Versand kommen dann nochmal 8,99€ dazu. (Quelle: geizhals.de)

Die aktuell günstigste GeForce RTX 4070

Die MSI GeForce RTX 4070 Ventus 2X 12G OC ist eine leistungsstarke Grafikkarte, die speziell für Gamer und Content-Creator entwickelt wurde. Mit der neuesten Ampere-Architektur bietet sie beeindruckende Grafikleistung und innovative Funktionen.

Die GPU verfügt über 12 GB GDDR6X-Speicher, was sie ideal für anspruchsvolles Gaming in WQHD und 4K macht. Durch die werkseitige Übertaktung bietet sie noch mehr Leistung, damit ihr Spiele in höchster Qualität und mit hohen FPS genießen könnt. Selbst Raytracing ist kein Problem.

Jetzt zuschlagen: Grafikkarte im Angebot!

Die technischen Details:

Boost-Takt 2505MHz (Standard-Profil), 2520MHz (OC-Profil) Speicher 12GB GDDR6X, 192bit, 21Gbps, 1313MHz, 504GB/​s Kühlung 2x Axial-Lüfter (100mm) mit 0dB-Zero-Fan-Modus Anschlüsse 1x HDMI 2.1a, 3x DisplayPort 1.4a Stromversorgung 1x 8-Pin PCIe Abmessungen 242x125x43mm

Die Ventus 2X Kühlung von MSI sorgt dafür, dass eure Grafikkarte selbst bei intensiver Nutzung kühl bleibt. Die beiden Lüfter mit Torx 4.0-Technologie bieten eine effiziente Kühlung und reduzieren gleichzeitig die Lautstärke.

Zusammenfassend liefert die MSI GeForce RTX 4070 Ventus 2X 12G OC eine beeindruckende Grafikleistung, arbeitet leise und bietet viele Features, die Gamer und andere Anwender gleichermaßen begeistern werden. Und das zum aktuellen Spitzenpreis!

In unserer Deal-Übersicht präsentieren wir täglich spannende Deals, Rabatt-Aktionen und günstige Schnäppchen aus den Bereichen Gaming, Hardware und Multimedia. Schaut doch einfach mal vorbei!