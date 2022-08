GeForce RTX 3090: Gaming der nächsten Generation jetzt günstig wie nie im Angebot

Bei Mindfactory bekommt ihr aktuell die High-End Grafikkarte GeForce RTX 3090 im Angebot. Gaming der nächsten Generation zum neuen Tiefstpreis.

Die Grafikkarten-Preise nähern sich langsam wieder einem vernünftigen Niveau an. Endlich kommen so auch Gamer in den Genuss der stärksten Modelle. Aktuell hat Mindfactory ein Modell der RTX 3090 günstig wie nie im Angebot.

GeForce RTX 3090: So gut ist der Preis

Das Angebot: Bei Mindfactory kostet die Gigabyte GeForce RTX 3090 Gaming OC aktuell 1199€. Für den Versand kommen nochmal 8,99€ dazu.

Günstig wie nie: Aktuell ist die Grafikkarte nirgends sonst so günstig zu haben. Bei anderen Anbietern zahlt ihr zur Zeit mit Versand mindestens 1279 Euro. Auch im Vergleich mit der Vergangenheit schneidet das Angebot sehr gut ab. Nie zuvor war das Modell für diesen Preis im Angebot. Der alte Tiefstpreis lag mit 1249 Euro ganze 50 Euro darüber. (Quelle: geizhals.de)

Gaming der nächsten Generation

Mit der GeForce RTX 3090 von Gigabyte könnt ihr die Gaming-Zukunft schon heute erleben und seid auf Jahre gut ausgestattet. Aktuelle Games spielt ihr in 4K mit maximalen Einstellungen, aktiviertem Raytracing und trotzdem hohen FPS. Sogar 8K-Gaming ist möglich.

Dank der eingebauten Lüftung arbeitet die Karte auch angenehm leise und überhitzt nicht. Wenn ihr die maximale Performance wollt, ist die RTX 3090 die beste Wahl.

Hier die technischen Daten im Überblick:

Anschlüsse 2x HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a Grafik NVIDIA GeForce RTX 3090 – 24GB GDDR6X – Desktop Chip GA102-300-A1 „Ampere“, 82SM, 628mm² Chiptakt 1395MHz, Boost: 1755MHz Speicher 24GB GDDR6X, 1219MHz, 19.5Gbps (19504MHz effektiv), 384bit, 936GB/​s Shader-Einheiten/TMUs/ROPs 10496/​328/​112 TDP/TGP 350W (NVIDIA) Externe Stromversorgung 2x 8-Pin PCIe Kühlung 3x Axial-Lüfter (2x 90mm + 1x 80mm) Gesamthöhe Triple-Slot (2.7 Slots) Abmessungen 320x129x55mm Besonderheiten Echtzeit-Raytracing (82 Cores), Tensor Cores (328), NVIDIA G-Sync, NVIDIA VR-Ready, NVIDIA NVLink, NVIDIA 2-Way-SLI (NVLink), AV1 Decode, HDCP 2.3, 0dB-Zero-Fan-Modus, Backplate, LED-Beleuchtung (RGB), Boost-Takt übertaktet (+60MHz) Schnittstelle PCIe 4.0 x16 Rechenleistung 36.84 TFLOPS (FP32), 576 GFLOPS (FP64) Herstellergarantie vier Jahre (siehe Produktseite, Abwicklung über Händler)

