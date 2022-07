GeForce RTX 3080 Ti: Schnappt euch jetzt ein Custom-Modell zum Tiefstpreis

Ein starkes Custom-Modell der High-End Grafikkarte GeForce RTX 3080 Ti könnt ihr euch jetzt bei Mindfactory günstig wie noch nie schnappen.

Das Modell kommt von INNO3D und verfügt über 12 GB Grafikspeicher. Die Grafikkarte hebt euer Set-Up auf die nächste Stufe und ermöglicht Gaming der Extraklasse mit 4K-Auflösung und Raytracing bei stabil hohen Framerates. Hier kommt ihr direkt zum Angebot bei Mindfactory:

GeForce RTX 3080 Ti zum Tiefstpreis

Aktuell bietet Mindfactory die INNO3D GeForce RTX 3080 Ti für günstige 998€ an. Der Versand ist dabei komplett gratis.

Im Preisvergleich (via geizhals.de) zeigt sich, dass mit diesem Preis aktuell kein anderer Anbieter mithalten kann. Bei NBB kostet die Karte 999 Euro, dafür kommen hier nochmal Versandkosten in Höhe von 7,99 Euro dazu. Andere Angebote sind deutlich teurer. Tatsächlich ist das das allererste Mal, dass dieses Modell mit Versand für unter 1000 Euro erhältlich ist!

Jetzt zuschlagen: GeForce RTX 3080 Ti zum Tiefstpreis!

Hervorragende Gaming-Leistung

Die GeForce RTX 3080 Ti gehört zu den leistungsstärksten Grafikkarten auf dem Markt. Mit dieser GPU könnt ihr aus jedem Spiel nahezu maximale Leistung herausholen. Ihr wollt eure Games in 4K mit maximalen Einstellungen und aktivem Raytracing genießen, ohne dass die Framerate in die Knie geht? Dann seid ihr hier genau an der richtigen Adresse.

Gesamter verfügbarer Grafikspeicher 12 GB Grafikspeicher-Typ GDDR6X Prozessortaktfrequenz 1365 MHz Speicherschnittstelle 384 Bit Kühlung 3x Axial-Lüfter (90mm) Steckplatz PCIe 4.0 x16 Anschlüsse 1x HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a Breite 300 mm Höhe 112 mm

Das Custom-Modell von INNO3D verfügt außerdem über drei 90-mm-Lüfter, die die Karte kühl halten, damit keine Power auf der Strecke bleibt.

