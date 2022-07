GeForce RTX 3080 und mehr: Im Summer Sale von NBB sind RTX 3000 Karten gerade richtig günstig

Beim Summer Sale von NBB bekommt ihr aktuell Grafikkarten der RTX 3000 Serie wie die GeForce RTX 3080 teilweise günstig wie noch nie.

NBB hat gestern den großen Summer Sale gestartet. Hier könnt ihr einige Custom-Modell der RTX 3000 Serie wie die GeForce RTX 3080 richtig günstig abstauben. Teilweise gibt es sogar Spiele gratis dazu.

Volle Power: GeForce RTX 3080

Die GeForce RTX 3080 ist nicht umsonst eine der begehrtesten Grafikkarten auf dem Markt. Sie verspricht Gaming der nächsten Generation, in 4K, hohen fps, maximalen Einstellungen und Raytracing. Seit Release war die GPU dauerhaft vergriffen oder wurde zu lächerlich überzogenen Preisen verkauft. Langsam bessert sich die Situation aber.

Im Summer Sale von NBB ist ein cleveres Custom-Modell von INNO3D jetzt im Angebot. Für 799€ könnt ihr euch die Karte sichern. Das ist nicht nur der eindeutig beste aktuelle Preis, sondern auch historisch gesehen der günstigste. Nie zuvor war das Modell unter 849 Euro erhältlich! (Quelle: geizhals.de)

Noch mehr Power: RTX 3080 Ti

Noch ein bisschen mehr Leistung bietet die verbesserte Variante der GeForce RTX 3080 mit dem Zusatz „Ti„. Mit dieser GPU seid ihr noch ein bisschen besser für die Zukunft gerüstet. Speziell beim Raytracing wird jede Leistung gebraucht, die irgendwie verfügbar gemacht werden kann. Die RTX 3080 Ti bietet sich hier an.

Bei NBB ist erneut ein Modell von INNO3D im Tiefstpreis-Angebot. Mit nur 999€ wird die alte Bestmarke um ganze 70 Euro unterboten. Bei der Bestellung bekommt ihr außerdem die Spiele Ghostwire: Tokyo, DOOM Eternal & DOOM Eternal: The Ancient Gods Part 1 & 2 gratis dazu!

Maximale Power: GeForce RTX 3090 Ti

Die aktuell wohl leistungsstärkste Grafikkarte ist die GeForce RTX 3090 Ti. Mehr Leistung gibt es zur Zeit einfach nicht. Wenn ihr bereit seid, tief in die Tasche zu greifen, seid ihr hier auf Jahre in ruhigen Fahrwassern und könnt eure Lieblingsgames so erleben, wie sie eigentlich gedacht sind.

Bei NBB gibt es die Karte von INNO3D aktuell für nur 1499€. Obendrauf könnt ihr euch Ghostwire: Tokyo, DOOM Eternal & DOOM Eternal: The Ancient Gods Part 1 & 2 gratis sichern. Auch dabei handelt es sich um einen absoluten Spitzenpreis. Unter 1648,99 Euro wurde die GPU bisher noch nie angeboten.

Noch mehr RTX 3000 Karten im Angebot

Im großen GeForce Summer Sale von NBB sind natürlich weitere Modelle im Angebot:

Perfekt für PS5 und Xbox: OLED-TV von LG jetzt günstig bei MediaMarkt sichern

Weitere Angebote findet ihr außerdem in unserer Deal-Übersicht. Hier suchen wir euch jeden Tag in der Woche die besten Gaming- und Hardware-Aktionen raus und stellen euch die günstigsten Schnäppchen vor.