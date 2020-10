GeForce RTX 3070 kaufen: Nvidias neue Grafikkarte jetzt hier bestellen

Die neue Grafikkarte trudelt in ihren unterschiedlichen Modellvariationen zum Release gerade erst so langsam in den Online-Shops ein, wobei sich die Preise unmittelbar nach Release erfahrungsgemäß auch erst noch einpegeln und nicht mit Schnäppchen zu rechnen ist.

Seit 14 Uhr am heutigen Donnerstag ist die neue Nvidia GeForce RTX 3070 aus der gehobenen Mittelklasse offiziell im Verkauf und kann in verschiedenen Online-Shops teilweise bestellt werden.

