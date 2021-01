Gaming Week bei MediaMarkt: Razer-Controller zum Bestpreis und mehr

Selbst an die Optimierung des Mausrads gegenüber dem arg lauten Mamba-HyperFlux-Mausrad wurde gedacht. Einziger Wermutstropfen bleibt, dass derzeit nur Rechtshänder in den Genuss der Mamba Elite kommen. Das ist schade, denn sie gehört aktuell zu den besten Mäusen auf dem Markt.

Razer hat die Mamba auf den neuesten Stand gebracht, wobei der Wechsel des Sensors auf den bewährten optischen 5G wohl die am deutlichsten spürbare Veränderung ist. Das Ergebnis ist eine bockstarke Gaming-Maus, die sich keine Schwäche erlaubt, wunderbar in der Hand liegt und ungemein schnell und präzise arbeitet.

