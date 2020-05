Bei Saturn.de laufen bis Montag um 9 Uhr wieder die „Weekend Deals“, unter anderem mit einem vergleichsweise günstigen Gaming-Rechner von HP und einem flotten Asus-Monitor.

HP Omen Obelisk 875-0101ng Shadow Black

Das bietet der Gaming-PC: Das Modell richtet sich an ambitionierte Spieler, die auch aktuelle Titel in hohen Grafikeinstellungen bei flüssigen Bildraten spielen wollen. Der Videospeicher der Grafikkarte könnte dabei in Zukunft allerdings etwas knapp werden.

Das steckt drin:

eine Nvidia GeForce RTX 2060 mit 6 GByte GDDR6-RAM

ein Intel Core i5-9400F mit sechs Kernen und einem Basistakt von 2,9 GHz (6 Threads, Turbo bis zu 4,1 GHz)

16 Gigabyte DDR4-RAM

eine PCIe-SSD mit 256 GByte inklusive vorinstalliertem Windows 10 Home (64 Bit) und eine Festplatte mit 1 TByte

im Lieferumfang befinden sich außerdem eine Maus und Tastatur

Anschlüsse und Schnittstellen: 1x HDMI 2.0b, 3x DisplayPort 1.4, 1x USB-C mit DisplayPort 1.4, 1x USB-A 3.1, 1x USB-C 3.0, 6x USB-A 3.0, 1x Gb LAN, 4x Klinke, Cardreader SD-Card, WLAN 802.11a/​b/​g/​n/​ac (2×2) und Bluetooth 4.2, jedoch kein optisches Laufwerk

Rezensionen und Ersparnis

Das sagen Nutzer: Auf Saturn.de wird der Rechner in mit 4,9 von 5 Sternen in neun Rezensionen fast durchweg positiv bewertet.

Gelobt wird vor allem die gute Zusammenstellung und Performance, während in einem Fall die Kühlung als ausbaufähig beschrieben wird. Dennoch soll der Rechner sehr laufruhig sein.

Pro gute Performance

gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

leiser Betrieb Contra optisches Laufwerk

Kühlung ausbaufähig

Ersparnis: Saturn.de bietet den Gaming-PC versandkostenfrei für derzeit 999 Euro statt für 1.199 Euro an. Im Preisvergleich bei Geizhals.de ist dies der neue Bestpreis.

Abseits vom ähnlich ausgestatteten HP Pavilion TP01-0312ng (plus optischem Laufwerk), den es ebenso günstig bei Cyberport.de gibt, starten vergleichbar ausgestattete Rechner bei Geizhals.de derzeit ab rund 1.100 Euro.



MeinMMO-PC: Mit Ryzen und moderner Grafikkarte seid ihr für jeden Raid gerüstet

Acer Predator XN253QP Gaming-Monitor

Das bietet das Modell: Der Acer Predator XN253QP besitzt ein schnelles TN-Panel und verfügt über eine Bildschirmdiagonale von 24,5 Zoll (62,2 Zentimeter) bei einer Auflösung von 1.920 x 1.080 Bildpunkten.

Mit einer hohen Bildwiederholfrequenz von 144 Hz wird ein besonders flüssiges Bild geboten, wobei auch Nvidias G-Sync zur dynamischen Bildsynchronisation ohne Tearing bei unterstützten Grafikkarten mit an Bord ist.

Weitere Features:

Das Kontrastverhältnis ist mit 1.000:1 (statisch) und 100.000.000:1 (dynamisch) angegeben.

Die Reaktionszeit beträgt laut Hersteller eine Millisekunden (Grau zu Grau).

100 Prozent sRGB-Farbraumabdeckung

Die maximale Helligkeit beträgt gute 400 cd/​m².

Mit an Bord sind auch zwei integrierte Lautsprecher (2 x 2 Watt)

Die Leistungsaufnahme des Monitors ist mit 25 Watt (typisch) und 0,5W (Standby) beziffert.

Anschlüsse: 1x HDMI 1.4, 1x DisplayPort 1.2, USB-Hub Out, 4x USB-A 3.0, USB-Hub In 1x USB-B 3.0, Lautsprecher (2x 2W), 1x Line-Out

Test und Ersparnis

Im Test: Prad.de hat das Modell auf den Prüfstand gestellt und 3,8 von 5 Punkten bei der Wertung vergeben.

[…] Mit einem Straßenpreis von rund 300 € bewegt sich der Proband im durchschnittlichen Preissegment. Dafür erhält man ein Gaming-Display mit einem enormen Funktionsumfang, was uns eine Kaufempfehlung wert ist.

Pro schnelles TN-Panel

144 Hz

G-Sync

integrierte Lautsprecher Contra Farben und Kontrast gegenüber VA und IPS unterlegen

Ersparnis: Den Acer Predator XN253QP gibt es bei Saturn.de derzeit versandkostenfrei für 269 Euro statt zur UVP von 449 Euro. Auch Mediamarkt.de bietet aktuell diesen Preis.

Im Preisvergleich bei Geizhals.de ist er mit Versand sonst günstigstenfalls ab 329 Euro gelistet.

