Gaming-PC jetzt günstig aufrüsten – mit beliebter AMD Ryzen-CPU & Spielen im Angebot

Den als eine der beliebtesten Gaming-CPUs bekannten Ryzen 5 5600X gibt es bei Mindfactory.de gerade besonders günstig und obendrein zwei Spiele gratis dazu.

So gut ist der Preis: Den Sechskerner aus AMDs „Zen 3“-Generation gibt es bei Mindfactory.de aktuell für nur 169 Euro statt 184,80 Euro.

Dabei handelt es sich derzeit um den mit Abstand besten Preis für das Modell, während andere Händler mit Versand erst bei 192,88 Euro starten.

Das Angebot muss dabei über die „MindStar“-Aktionsseite ausgewählt werden, damit der vergünstigte Preis gilt. Gegenwärtig sind noch 400 Exemplare verfügbar, doch auch die Zeit ist begrenzt:

Mit Spiele-Bundle: Obendrein gibt es mit der UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection gleich zwei remasterte PlayStation-Hits für den PC in Form von UNCHARTED 4: A Thief’s End und UNCHARTED: The Lost Legacy gratis als Download-Code dazu.

Dafür muss man nach dem Kauf lediglich E-Mail-Adresse, Rechnungsnummer und Namen auf der Aktionsseite eingeben und bekommt dann den Spiele-Code zugeschickt.

Das bietet die Ryzen-CPU

Auch wenn der Ryzen 5 5600X bereits Ende 2020 erschienen ist, gehört er immer noch zu den beliebtesten und lohnendsten CPUs für AMDs AM4-Plattform – auch wenn mittlerweile die teureren Nachfolger verfügbar sind.

Mit sechs CPU-Kernen und der Fähigkeit 12 Threads abzuarbeiten liefert er auch heute noch ausreichend hohe Bildraten in aktuellen Games, sofern dir restliche Hardware stimmt.

AMD Ryzen 5 5600X zum Tiefstpreis bei Mindfactory.de

Sockel AM4 (PGA) Codename Vermeer Architektur Zen 3 Grafikeinheit nein TDP 65 W Kerne 6 Threads 12 Basistakt 3,7 GHz Turbotakt 4,6 GHz SMT ja Speichercontroller Dual Channel PC4-25600U (DDR4-3200) ECC-Unterstützung ja Freier Multiplikator ja Chipsatz-

Eignung A520, B450 (modellabhängig), B550, X470 (modellabhängig), X570 Lieferumfang mit CPU-Kühler (AMD Wraith Stealth, B x H x T: 102 x 54 x 114 mm) L2-Cache 3 MB (6 x 512 kB) L3-Cache 32 MB (1 x 32 MB) Chipsatz-

Interface PCIe 4.0 x4 PCIe-Lanes 24x PCIe 4.0 (16+4+4) Speicher max. 128 GB Temperatur max. 95 °C Herstellergarantie drei Jahre

Rezensionen und Test

Top-Bewertungen: Durchschnittlich 4,9 von 5 Sternen in 450 Rezensionen hat der Prozessor bei Mindfactory.de und dabei auch einen „Customers‘ Choice Award“ erhalten.

Gelobt werden dabei vor allem Performance und Preis-Leistungs-Verhältnis, während keine nennenswerten Kritikpunkte herausgestellt werden.

Im Test: Die Kollegen von Gamestar.de haben den Prozessor im letzten Jahr mit einer Platin-Wertung von 96 Prozent ausgezeichnet.

AMDs Ryzen 5 5600X ist kaum langsamer als deutlich teurere Top-Modelle von AMD und Intel und damit eine sehr gute CPU für jeden Spiele-PC. Gamestar.de

Pro sehr hohe Spieleleistung

hohe Anwendungsleistung

sehr gute Energieeffizienz

sechs Kerne

virtuelle Kernverdoppelung

hohe Taktrate

freier Multiplikator für leichtes Übertakten Contra –

