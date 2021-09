Gaming-Notebooks mit RTX 3070 und Co. jetzt reduziert bei Amazon

Intels „Tiger Lake-H35“ kommt zwar nicht an die Rechenleistung der Ryzen-Achtkerner heran, doch es gibt dennoch genug Performance – erst recht, wenn er wie im TUF Dash F15 mit einer leistungsstarken GPU gepaart wird. Die fehlende Webcam wiegt in der anhaltenden Pandemie schwer, wenngleich das Asus-Notebook hinsichtlich Abmessungen, Gewicht und Akkulaufzeit durchaus auch für Office- Aufgaben taugt.

So gut ist der Preis: Amazon.de bietet den Laptop aktuell für 1.349 Euro statt 1.549 Euro UVP an, wobei es das Modell lediglich einmal kurzzeitig im Juli um ein paar Euro günstiger gab und es ansonsten fast immer mehr kostete.

