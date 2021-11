Gaming-Monitore teils noch stark reduziert vom Black Friday bei Amazon

Die Cyber Week läuft vom 18. bis zum 29. November 2021 und bietet mit dem Black Friday am 26. und dem Cyber Monday am 29. November zwei große Highlights. Wir ha...

Insgesamt reiht sich der „Predator“ dieses Tests mehr als ordentlich in die erfolgreiche Gaming-Display-Reihe von Acer ein. Aber noch viel mehr hat sich der Acer Predator XB253QGP als richtiger Tausendsassa entpuppt und zeigt in keiner unserer Testdisziplinen Schwächen. Für einen Straßenpreis von rund 260 Euro erhält man ein tolles Allround-Gerät. Damit erhält Acer Predator XB253QGP eine absolute Kaufempfehlung.

[…] Die Performance weiß selbst an älteren Spielekonsolen zu gefallen. Am Computer legt der Proband noch eine Schippe drauf und weiß durch schnelle Schaltzeiten und wenig Bewegungsunschärfe bei einer kurzen Reaktionszeit auch anspruchsvolle Gamer zu überzeugen.

