Im Rahmen der „Cyberdeals“ gibt es aktuell unter anderem einen spieletauglichen Monitor von LG im besonders breitwandigen Format günstiger.

Das bietet das Modell: Der LG 29UM59-P kommt dank der UWHD-Auflösung von 2.560 x 1.080 Bildpunkten („Ultra-Wide-High-Definition“) im 21:9-Format daher und verfügt über eine Bildschirmdiagonale von 29 Zoll (73,7 Zentimeter).

Das gebogene AH-IPS-Panel bietet eine Bildwiederholfrequenz von immerhin 75 Hz und deckt auch 99 Prozent des sRGB-Farbraums ab.

Weitere Features:

Das sagen Nutzer: Die Bewertungen für den Monitor fallen im Preisvergleich auf Geizhals.de mit durchschnittlich 4,8 von 5 Sternen in 16 Rezensionen fast durchweg positiv aus.

Gelobt wird vor allem die Bildqualität, während vereinzelt die durch das Format bedingten Ränder an den Seiten bei 16:9-Videos angemerkt werden.

Im Test: Die Webseite testberichte.de schätzt den Monitor als einen der günstigsten Ultrawide-Monitore ein und urteilt wie folgt:

Der 29-Zöller aus dem Hause LG ist teils schon für unter 200 Euro zu haben und damit eine der günstigsten Möglichkeiten, in die Welt der Ultrawide-Monitore einzusteigen. Gerade wenn Sie kein Interesse an mehreren aktiven Monitoren gleichzeitig am Schreibtisch haben, ist ein 21:9-Monitor wie dieser eine gute Alternative. Das Bildseitenverhältnis erlaubt das bequeme platzieren mehrerer Programmfenster parallel ohne Komforteinbußen.

Das IPS-Panel verspricht eine gute Farbwiedergabe sowie Blickwinkelstabilität und schaltet flott genug für Gelegenheitsspieler. Einige Abstriche gibt es bei diesem Sparpreis natürlich: Lautsprecher fehlen, die Anschlussauswahl ist auf HDMI beschränkt, die Bildschärfe ist nicht ganz optimal und der Standfuß erlaubt keine Höhenverstellung.