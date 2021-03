Gaming-Monitor unter 100 € – Bestpreisangebot bei MediaMarkt & Saturn

Auf der Rückseite steht Ihnen lediglich HDMI in zweifacher Ausführung vorhanden, sofern Sie einen aktuellen Rechner besitzen. Die einzelne VGA-Buchse dient nur zum Anschluss eines veralteten Rechners. Flexibel ist das nicht. Auch der Standfuß zeigt sich starr: Sie können den Acer lediglich in seiner Neigung verstellen.

Bestpreis per Rabattcode: Denn mit dem Newsletter-Gutschein von Mediamarkt.de oder von Saturn.de gibt es bei Erstbestellung nochmal 10 Euro Abzug, wodurch dann letztlich nur 91,11 Euro zu zahlen sind – so günstig war der Monitor bisher nicht gelistet.

So gut ist das Angebot: Den an preisbewusste Spieler gerichteten 24-Zoll-Monitor mit Full-HD-Auflösung, farbstarkem VA-Panel und immerhin 75 Hertz Bildwiederholfrequenz inklusive Adaptive-Sync gibt es aktuell reduziert für versandkostenfreie 101,11 Euro statt 119 Euro.

