Sichert euch einen Gaming-Monitor mit WQHD und 240 Hz im Tagesdeal zum Bestpreis

Einen Gaming-Monitor mit 240 Hz und WQHD-Auflösung gibt es nur heute im Tagesdeal von Alternate deutlich günstiger als bei der Konkurrenz.

Um das Maximum aus eurem Set-Up herauszuholen, braucht ihr unbedingt einen Gaming-Monitor, der die Leistung eurer Hardware auch umsetzen kann. Bei Alternate gibt es nur heute einen solchen Monitor besonders günstig. Mit 240 Hz, WQHD-Auflösung, NVIDIA G-Sync Kompatibilität und mehr! Damit hebt ihr eure Leistungen auf einen neue Stufe.

Gaming-Monitor mit 240 Hz: Für eure beste Performance

Wenn es um das beste Gaming-Setup geht, hat jeder seine eigene Meinung. Für einige steht die visuelle Darstellung im Vordergrund, anderen ist die Performance wichtiger. Die Wahrheit liegt wohl irgendwo dazwischen und ist auch stark von den jeweiligen Spielen abhängig. Umso besser, wenn ihr auf einen Monitor setzt, der das beste von beidem bietet.

Einen solchen Gaming-Monitor hat Alternate nur heute im Tagesdeal. Ihr bekommt das Gerät also deutlich günstiger als normalerweise. Im Vergleich zur UVP spart ihr 140 Euro, übrig bleiben dann noch 759 Euro. Im Vergleich zur Konkurrenz bietet Alternate hier den mit Abstand besten Preis, unter 810 Euro ist der Gaming-Monitor sonst nicht zu kriegen.

Der Acer Predator XB323UGX kommt mit einer Bildschirmdiagonale von 32 Zoll, das sind 81 cm. Ihr bekommt also ein vergleichsweise großes Bild, was gut für die Übersicht ist. Der Bildschirm löst mit 2.560 x 1.440 Pixeln (WQHD) auf und ist HDR-fähig. Bei der Bildqualität müsst ihr also keinerlei Abstriche machen.

Auch die Performance ist absolut zukunftstauglich. Mit 240 Hz erreicht der Gaming-Monitor extrem hohe Bildwiederholraten. Damit ihr die PS auch auf die Straße bringt, ist das Gerät NVIDIA G-Sync kompatibel (mehr dazu unten). Die Reaktionszeit des Monitors ist mit 1 ms ebenfalls außerordentlich niedrig. Ihr habt also die optimale Übersicht und ein besonders scharfes und angenehm flüssiges Bild, um eure besten Leistungen zu bringen.

Das steckt hinter NVIDIA G-Sync

Eine hohe Hz-Zahl alleine reicht häufig nicht aus. Zwar könnt ihr so theoretisch 240 fps erreichen, allerdings kann es trotzdem zu Rucklern oder Screen-Tearing kommen. Das liegt daran, dass eure Grafikkarte häufig unterschiedliche fps ausgibt, der Monitor aber auf eine fixe Bildwiederholrate eingestellt ist.

Hier kommt G-Sync von NVIDIA ins Spiel. Die Technlogie verbindet eure Grafikkarte direkt mit eurem Gaming-Monitor, wodurch die Bildwiederholraten synchronisiert werden. Nur so könnt ihr das Maximum aus beiden Geräten rausholen und genießt extrem flüssiges Gaming mit hohen fps.

Sichert euch das Angebot, solange es verfügbar ist. Nur bis morgen früh um 8 Uhr bei Alternate!

