Gaming-Monitor mit bis zu 170Hz jetzt superstark bei Amazon reduziert

Dieser Gaming-Monitor ist die optimale Wahl, um kurz nach Weihnachten sämtliche Abenteuer zu genießen. Nutzt jetzt das Amazon-Angebot.

Der 27-Zoll-Bildschirm von KOORUI bietet euch die beste Wahl zwischen FHD und 4K. Ihr könnt superscharfe Details auf eurem QHD-Display erleben. Dabei unterstützt euch die Adaptive-Sync-Technologie, um euch eine flüssige Bildwiedergabe zu ermöglichen. Obendrein profitiert ihr von einer Reaktionszeit von nur 1ms und einer Bildwiederholungsfrequenz bis zu 170Hz. Spart nun 20% und bezahlt nur 239€ statt 299,99€.

Darum ist dieser Gaming-Monitor eine hervorragende Option

In Verbindung mit der großartigen Adaptive-Sync-Technologie wird euer Bild ohne Tearing oder Stottern wiedergegeben. Außerdem erhaltet ihr eine QHD-Auflösung, die euch mit noch mehr Details verzaubert, als eine FHD-Auflösung.

Der IPS-Bildschirm ermöglicht einen breiten Betrachtungswinkel, sodass ihr euch keine Sorgen machen müsst, dass das Bild an den Seiten verzerrt wird. Die HDR 400-Unterstützung sorgt für lebensechte Farben und einen hohen Kontrast, was zu einer noch realistischeren Darstellung führt.

Über einen HDMI-Anschluss könnt ihr auf bis zu 144Hz zurückgreifen. Wenn euch das nicht reicht, könnt ihr den DisplayPort-Anschluss nutzen, um auf 170Hz zu kommen. Diese schnellen Bildwiederholungsfrequenzen sind zusammen mit einer Reaktionszeit von nur 1ms ein wahrer Genuss. Setzt schnelle und konzentrierte Schüsse in Valorant oder Apex Legends um, damit ihr für euer Team einen Sieg einfährt.

Mit einem DCI-P3-Farbraum von 90% bietet dieser Monitor eine breite Palette an Farben, die eure Spiele zum Leben erwecken. Dies ist nicht nur beim Spielen nützlich, sondern auch beim Erstellen von Grafikdesigns. Die Eye-Care-Technologie reduziert außerdem die Belastung eurer Augen, selbst bei langen Spielzeiten oder Projekten.

Der Monitor ist auch höhenverstellbar und kann an eure individuellen Bedürfnisse angepasst werden. Ihr könnt ihn in der optimalen Position einstellen, um Nacken- und Rückenschmerzen zu vermeiden. Aber das ist noch nicht alles, er ist VESA 75×75-kompatibel, was bedeutet, dass ihr ihn an einer Wandhalterung befestigen könnt, um Platz auf eurem Schreibtisch zu sparen. Dies ermöglicht euch eine noch bessere Ergonomie und einen aufgeräumten Arbeitsbereich.

Das beste Upgrade-Lager

Verspürt ihr ständig den Hunger nach mehr Leistung oder neuen technologischen Meisterwerken? Oder haltet ihr nach Raritäten Ausschau, um aus dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis ein unschlagbares Einsparungsergebnis zu erzielen? Dann müsst ihr regelmäßig auf unserer Deals-Übersichtsseite vorbeischauen. Ihr findet die perfekte Gaming-Hardware, wie CPUs, Grafikkarten, Monitore, Mainboards, SSDs und noch viel mehr an technischen Geräten.