Gaming-Monitor mit 165Hz und QHD jetzt bei Amazon im Angebot

Dieser Gaming-Monitor hat etliche Stärken und wird eure Spielerfahrungen massiv verändern. Nutzt jetzt das großartige Angebot bei Amazon

Immer noch auf der Suche nach einem unvergleichlichen Seherlebnis? Dann könnte dieses Gerät genau die perfekte Wahl in der heutigen Zeit sein. Es bietet euch nicht nur eine Auflösung in QHD, was heutzutage der beste Mittelweg zwischen FHD und 4K ist, sondern auch 1ms und schnelle 165Hz. Nutzt das unglaubliche Angebot bei Amazon und bezahlt nur noch 259€.

Darum ist dieser Gaming-Monitor eine gute Wahl

Der Bildschirm ist 27 Zoll groß, was für diese Auflösung vollkommen ausreicht. QHD frisst nicht annähernd so viel Leistung wie 4K und sieht trotzdem überragend aus. Deswegen ist diese Auflösung eine hervorragende Wahl für anspruchsvolle Gamer, die mehr wollen und zukunftssicher auf der sicheren Seite sind. Immerhin kommt man mit einem QHD-System länger als mit einem 4K-Upgrade aus.

Mit einer Abdeckung von 99% des sRGB-Farbraums bietet dieser Bildschirm eine lebendige und realistische Farbdarstellung. Spiele wirken lebensechter und jedes Detail wird gestochen scharf dargestellt. Actionreiche Schlachten wie in Total War 3 bescheren euch zahlreiche Effekte, oder starke Rollenspiele mit wunderschönen Sequenzen wie in The Witcher 3 erscheinen durch diesen Bildschirm noch schöner.

Der Monitor unterstützt auch HDR10, was bedeutet, dass ihr von einem erweiterten Kontrastumfang und einer verbesserten Helligkeit profitiert. Die dunkelsten Schatten und die hellsten Highlights werden mit beeindruckender Genauigkeit dargestellt, was euer Spielerlebnis noch intensiver macht.

Ihr könnt euch sicher sein, dass ihr mit einer Bildwiederholfrequenz von 165 Hz und 1ms in der oberen Liga sein könnt. Jede Bewegung ist sauber und geht schnell von der Hand. Wenn ihr die Leistung dieses Monitors ausschöpft, könnt ihr in Titeln wie Counter Strike 2, Rainbow Six Siege oder League of Legends klar das Geschehen dominieren.

