WQHD, 27 Zoll und 165Hz: Schnappt euch diesen Gaming-Monitor von LG, solange er bei Amazon im Angebot ist

Schnappt euch jetzt bei Amazon einen Gaming-Monitor von LG günstig im Angebot. Das Modell bietet mit WQHD und 165Hz eine starke Ausstattung.

Es handelt sich hier um den LG UltraGear in der Ausstattungsvariante 27GP850P-B mit WQHD, 165Hz und 27 Zoll. Der Gaming-Monitor kostet bei Amazon aktuell nur noch 288,99€. Der Versand ist gratis.

Die UVP liegt bei 379€. Amazon bietet zusammen mit anderen Anbietern wie MediaMarkt und Saturn den aktuellen Bestpreis für das Modell.

Das kann der Gaming-Monitor von LG

Scharf und schön: Der LG UltraGear 27GP850P-B bietet ein 27 Zoll großes IPS-Panel, das mit 2560×1440 Pixeln, also in WQHD auflöst. Das Bild ist dadurch deutlich schärfer als bei einem Full-HD-Display. VESA DisplayHDR 400 und HDR10 sind ebenfalls mit an Bord und sorgen für knackige Kontraste und ein insgesamt sehr schönes Bild.

Reaktionsschnell: Die Reaktionszeit des Gaming-Monitors liegt bei superschnellen 1ms. Eure Eingaben werden also praktisch verzögerungsfrei übertragen. Die Bildwiederholrate kann mit 165Hz ebenfalls überzeugen. NVIDIA G-Sync und AMD FreeSync runden das Paket ab und machen den Monitor perfekt für schnelle Actionspiele und Shooter.

Beliebt: Bei Amazon haben bisher insgesamt 1118 Nutzer eine Bewertung für den Gaming-Monitor abgeben. Insgesamt liegt das Modell dabei bei starken 4,6 Sternen. Ganze 78% der User haben die vollen fünf Sterne vergeben, weitere 13% gaben immer noch vier Sterne. Es lässt sich also festhalten, dass die überwiegende Mehrheit der Käufer absolut zufrieden mit dem LG UltraGear 27GP850P-B ist.

Jetzt zuschlagen: Gaming-Monitor im Angebot!

Die wichtigsten Daten auf einen Blick:

Diagonale 27″/​68.6cm Auflösung 2560×1440, 16:9, 109ppi Bildwiederholfrequenz 165Hz (180Hz OC) Variable Synchronisierung Adaptive Sync, AMD FreeSync Premium,

NVIDIA G-Sync Compatible zertifiziert,

VESA certified AdaptiveSync Anschlüsse 2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.4

