Jetzt Curved Gaming-Monitor von Philips bei Amazon zum neuen Tiefstpreis sichern

Bei Amazon bekommt ihr jetzt einen guten Curved Gaming-Monitor von Philips mi 165 Hz und hoher Auflösung zum neuen Tiefstpreis im Angebot.

Der Philips 498P9Z ist ein Curved Gaming-Monitor, der sich hervorragend für schnelle und grafisch eindrucksvolle Spiele eignet. Amazon hat das Modell aktuell zum neuen Tiefstpreis im Angebot.

Amazon: Philips 498P9Z jetzt zum neuen Tiefstpreis

Den Philips 498P9Z bietet Amazon zur Zeit im Angebot für nur 869,99€ an. Der Versand ist wie immer beim Anbieter kostenlos. Die UVP des Geräts beträgt dabei 1269 Euro.

So günstig wie jetzt war der Gaming-Monitor zuvor noch nie zu haben. Der bisherige Tiefstpreis lag bei 881,51 Euro und stammt aus dem Juni. Aktuell bietet auch Notebooksbilliger.de das Modell für 869,99€ an, hier kommen aber noch Versandkosten in Höhe von 7,99 Euro hinzu. Daher bietet Amazon den besten Preis. (Quelle: geizhals.de)

Jetzt zuschlagen: Philips 498P9Z zum Tiefstpreis!

Das kann der Curved Gaming-Monitor

Beim Philips 498P9Z handelt es sich um einen Gaming-Monitor im beliebten Curved-Design. Durch die breite Bildfläche seht ihr mehr von euren Spielen, was euch mitunter einen echten Vorteil bieten kann. Die Krümmung des Bilds sorgt für eine stärkere Immersion, da ein größerer Teil eures Sichtfelds abgedeckt wird und das Dargestellte mehr Tiefe bekommt.

Mit einer Bildwiederholrate von 165 Hz und einer kurzen Reaktionszeit (4 ms) steht auch schnellen, kompetitiven Spielen nichts im Weg. AMDs FreeSync ist ebenfalls mit an Bord und sorgt für ein flüssiges, ruckel- und tearingfreies Erlebnis.

Bildschirmdiagonale 48.8″/​124cm Auflösung 2K UltraWide QHD 5.120 x 1.440 Pixel High Dynamic Range (HDR) DisplayHDR 400-zertifiziert Bildwiederholfrequenz 165 Hz Bildverhältnis 32:9 Reaktionszeit 4 ms Betrachtungswinkel horizontal 178 ° Betrachtungswinkel vertikal 178 ° Helligkeit 550 cd/m² Anzahl Farben 16.7 Mio. Anschlüsse 1 x DisplayPort 1.4, 3 x HDMI 2.0, 2 x USB 3.2, 4 x USB 3.2

