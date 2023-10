4K, 144Hz und 28 Zoll: Der Samsung Odyssey G7 ist gerade bei Amazon richtig günstig zu haben

Bei Amazon könnt ihr euch mit dem Samsung Odyssey G7 gerade einen Gaming-Monitor mit 4K, 144Hz und 28 Zoll günstig im Angebot sichern.

Es handelt sich um das Modell Samsung Odyssey G7 G70B, das Anfang 2023 erschienen ist. Bei Amazon kostet der Gaming-Monitor aktuell nur 439,90€. Der Versand ist gratis. Die UVP liegt bei 649€.

Bestpreis: Amazon bietet hier zusammen mit NBB den aktuell besten Preis für den Monitor. Bei anderen Anbietern zahlt ihr zurzeit mindestens 448,27€. (Quelle: geizhals.de)

Samsung Odyssey G7 im Amazon-Angebot

Ultraflüssige Bildwiedergabe: Mit einer beeindruckenden Bildwiederholrate von 144Hz und einer ultrakurzen Reaktionszeit von 1 ms bietet der Odyssey G7 G70B ein butterweiches, nahtloses Gaming-Erlebnis. Jede Bewegung wird präzise erfasst, ohne störende Verzögerungen oder Bewegungsunschärfe.

Gestochen scharfe Bildqualität: Das 28 Zoll große IPS-Panel löst in 4K auf. Dadurch entgeht euch kein Detail und ihr könnt voll in eure Lieblingsspiele eintauchen. VESA DisplayHDR 400 ist ebenfalls an Bord und sorgt für erstklassige Kontraste.

Die wichtigsten Spezifikationen auf einen Blick:

Diagonale 28″/​71.1cm Auflösung 3840×2160, 16:9, 157ppi Bildwiederholrate 144Hz Reaktionszeit 1ms HDR VESA DisplayHDR 400 Anschlüsse 2x HDMI 2.1, 1x DisplayPort 1.4

Ergonomisches Design: Der Odyssey G7 G70B ist nicht nur ein Hochleistungsmonitor, sondern auch komfortabel und anpassbar. Ihr könnt die Höhe, den Neigungswinkel und die Drehung nach euren Wünschen einstellen, um stundenlanges Gaming ohne Ermüdung zu ermöglichen.

Hohe Kompatibilität: Der Gaming-Monitor verfügt über 2x HDMI 2.1, 1x Display Port, 2x USB 3.0 und einen LAN-Anschluss und kann dadurch mit vielen verschiedenen Geräten verbunden werden. Auch asu der PS5 und der Xbox Series X könnt ihr so alles herausholen.

Wenn ihr nach kostengünstiger Gaming-Hardware und aufregenden neuen Produkten sucht, empfehlen wir einen Besuch unserer Übersicht. Hier findet ihr täglich ausführliche Informationen zu aktuellen Angeboten, Sonderaktionen und verlockenden Schnäppchen in verschiedenen Kategorien und von unterschiedlichen Anbietern.