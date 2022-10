32 Zoll, WQHD und 165 Hz: Starker Gaming Monitor jetzt zum Tiefstpreis im Angebot

Sichert euch jetzt bei Alternate und Amazon einen Gaming Monitor von Corsair mit 32 Zoll, WQHD und 165 Hz zum neuen absoluten Tiefstpreis.

Es handelt sich dabei um den Corsair Xeneon 32QHD165. Der Gaming Monitor ist stark bewertet und wertet euer Set-Up technisch, aber auch optisch ordentlich auf.

Gaming Monitor zum Tiefstpreis

Das Angebot: Bei Alternate bekommt ihr den Gaming Monitor aktuell für 499€. Der Versand ist kostenlos.

Neuer Tiefstpreis: So günstig wie jetzt war das Modell vorher noch nie. Der alte Tiefstpreis in Höhe von 529 Euro wird klar unterboten. Aktuell bietet Amazon den Monitor zum selben Preis an, hier ist allerdings die Lieferzeit deutlich länger. Bei anderen Anbietern zahlt ihr mindestens 699 Euro. (Quelle: geizhals.de)

Jetzt zuschlagen: Corsair Xeneon 32QHD165 zum Tiefstpreis!

Diagonale 32″/​81.3cm Auflösung 2560×1440 Panel IPS Bildwiederholrate 165 Hz Reaktionszeit 1ms HDR VESA DisplayHDR 400, HDR10 Helligkeit 400cd/​m² (typisch), 440cd/​m² (HDR) Variable Synchronisierung Adaptive Sync, AMD FreeSync Premium Anschlüsse 2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.4,

1x USB-C 3.0 mit DisplayPort 1.4

32 Zoll, WQHD,165 Hz und gute Bewertungen

Mit 32 Zoll, WQHD-Auflösung und 165 Hz ist der Gaming Monitor eine Bereicherung für nahezu jedes Set-Up. Ihr erlebt große, gestochen scharfe Bilder und flüssiges Gaming. Die bekannte Seite rtings.com hat das Modell von Corsair im November letzten Jahres getestet und kam dabei zu folgendem Fazit:

Der Corsair XENEON 32QHD165 ist ein ausgezeichneter Gaming-Monitor. Er hat eine schnelle Bildwiederholrate und eine hervorragende Reaktionszeit sowohl bei der maximalen Bildwiederholrate als auch bei 60 Hz sowie eine außergewöhnliche Eingabeverzögerung für ein reaktionsschnelles Spielerlebnis. Obwohl er keine HDMI 2.1-Eingänge hat, verfügt er über einen Konsolenmodus, mit dem er 4k @ 60Hz-Signale verarbeiten kann. Schließlich unterstützt er FreeSync variable Bildwiederholfrequenzen, die helfen, Tearing beim Spielen zu reduzieren.

Pro 165 Hz Bildwiederholfrequenz und VRR-Unterstützung

Geringe Eingabeverzögerung

Hervorragende Reaktionszeit bei jeder Bildwiederholfrequenz

Große Spitzenhelligkeit Contra Geringer Kontrast

Farben wirken vor der Kalibrierung oder außerhalb des sRGB-Modus übersättigt

