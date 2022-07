Erstmals unter 400 Euro: Starker WQHD Gaming-Monitor mit 165 Hz jetzt im Angebot

Fortnite bringt neues Sommer-Event – Zeigt, wie ihr euch bei der Hitze so richtig entspannen könnt

Die Legions-Raids sind die schwierigsten Kämpfe in Lost Ark – Seht die furchteinflößenden Angriffe der Dämonin Vykas

Der beste WoW-Bösewicht kehrt in Hearthstone zurück, nur um gleich wieder zu sterben

4 Minuten Gameplay zum Drachenreiten, dem neuen Feature in WoW Dragonflight

4 Crowdfunding MMORPGs, die so richtig gefloppt sind

Genderlock in MMORPGs – Warum gibt es das?

WoW: Dragonflight überarbeitet Berufe, die in dem neuen Addon wichtiger werden sollen. Alles, was sich an diesen ändert, erklären wir euch im kurzen Video.