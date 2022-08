Hammer-Angebot: Gaming Monitor mit Full HD und 144 Hz jetzt für nur 160€ erhältlich!

Bei notebooksbilliger.de könnt ihr euch gerade einen richtig guten Gaming Monitor mit 144 Hz und Full HD für knapp 160€ im Angebot sichern.

MSI beweist immer wieder, das hochwertige Gaming-Hardware nicht unbedingt teuer sein muss. Aktuell gibt es bei notebooksbilliger.de einen Gaming Monitor des Herstellers mit Full HD und 144 Hz super günstig im Angebot.

Gaming Monitor im Angebot

Supergünstig: Den MSI Optix MAG245RDE könnt ihr euch aktuell bei notebooksbilliger.de für günstige 159,90€ sichern. Der Versand ist obendrein komplett gratis!

Im Vergleich: Die UVP des Geräts liegt bei 269 Euro. Bei anderen Anbietern wird der Gaming Monitor zur zeit nicht unter 219,99 Euro angeboten. Auch vorher war das Model noch nie so günstig. Der ehemalige Tiefstpreis liegt bei 179,90 Euro und damit 20 Euro über dem aktuellen. (Quelle: geizhals.de)

Einschätzung: Das Angebot von notebooksbilliger.de ist richtig gut. Ihr bekommt hier einen tollen Gaming Monitor mit eSports-fähigen Specs für knapp 160€. Egal, ob ihr ihn als Erst- oder Zweit-Monitor nutzen wollt, hier könnt ihr wirklich nicht viel falsch machen.

Jetzt zuschlagen: MSI Optix MAG245RDE für nur 159,90€

Ready for eSports: Full HD und 144 Hz

Der Gaming Monitor bietet alles, was ihr für kompetitive Spiele wie Apex Legends, Fortnite oder CoD: Warzone benötigt. Natürlich eignet er sich genauso gut für MMOs oder Singleplayer-Games. Das IPS-Display löst in Full HD auf und bietet angenehme Farben und starke Kontraste. So habt ihr immer den Überblick und könnt den Ausflug in virtuelle Welten richtig genießen.

Damit euer Gameplay auch euren Ansprüchen entspricht, liefert das Monitor dank 144 Hz Bildwiederholrate und der extrem kurzen Reaktionszeit von nur 1 ms extrem flüssige und schnelle Bilder. Hohe Framerates sind natürlich immer angenehm, aber besonders in schnellen Online-Spielen ein echter Gamechanger.

Hier alle technischen Details in der Übersicht:

Bildschirmdiagonale 23.8 Zoll Bildschirmauflösung 1920 x 1080 Pixel Full HD Panel IPS Bildverhältnis 16:9 Reaktionszeit 1 ms Betrachtungswinkel horizontal 178 ° Betrachtungswinkel vertikal 178 ° Anzahl Farben 16.7 Mio. Bildwiederholungsfrequenz 144 Hz Kontrastverhältnis 1000:1 Anschlüsse 2x HDMI, 1x Displayport, 1x 3.5 mm Klinke,

2x USB 2.0 Typ-A, 1x USB 2.0 Typ-C

