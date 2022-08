Wenn ihr mehr Speicher und mehr Geschwindigkeit braucht, dann auf zu MediaMarkt, denn dort bekommt ihr die Samsung 980 Pro SSD mit Heatsink in 1 TB oder 2 TB besonders günstig.

MMOs sind großartig, mit Betonung auf „groß“: Umfangreiche Spielewelten wie in Elder Scrolls Online oder GTA V/Online belegen oft über 70 GB, damit ist eine Standard 1 TB-Festplatte schnell voll. HDDs sind generell günstiger, werden heutzutage allerdings kaum noch gebraucht – wieso auch? SSDs sind immerhin wesentlich schneller. Es wird euch also freuen, dass eine besonders gute Gaming-SSD gerade im Angebot ist.

Bei MediaMarkt könnt ihr euch die Samsung 980 Pro SSD mit Heatsink sehr günstig holen und alle eure Speicherplatzprobleme hinter euch lassen. Für 1 TB müsst ihr derzeit nur 111€ hinlegen, für 2 TB sind es nur 199€. Bei der größeren Version handelt es sich dabei sogar um den bisherigen Tiefstpreis, die 1 TB Version kommt auch fast daran. Also auf in den Shop und ihr könnt in Zukunft sorgenfrei alle DLCs eurer Lieblingsspiele installieren.

Besonders flink dank PCIe 4.0

Bei den meisten derzeit verfügbaren SSDs wird unterschieden zwischen PCIe/PCI Express und SATA-Protokoll. Ersteres ist wesentlich schneller ist und verliert auch bei größeren Datenmengen nicht an Geschwindigkeit, wie es bei SATA meist der Fall ist. PCI 4.0, wie bei der 980 Pro, ist außerdem noch einmal ein Stück schneller als die Vorgängerversion PCI Gen3.

Ein weiterer Vorteil von M.2-SSDs mit PCIe ist, dass sie einfach ins Mainboard gesteckt werden können, ohne zusätzliche Anschlusskabel. Weniger Kabel bedeutet besserer Airflow im Rechner und damit auch kühlere Komponenten. Dabei hilft auch, dass die angebotenen SSDs einen integrierten Heatsink haben. Deshalb sind sie übrigens sogar für PS5 und Xbox Series X bestens geeignet.

Multitasking-Meister NVMe-SSD

Wenn auf einer SSD gleich zweimal „Express“ steht, sollte schon klar sein, dass sie zu den schnellsten Modellen gehört. Das erste findet sind in PCIe, das zweite in NVMe, kurz für „Non-Volatile Memory Express“. Das bedeutet, dass die SSD auf mehrere parallele Zugriffe und die Arbeit mit Mehrkern-Prozessoren ausgelegt ist. Statt einfach nur schneller zu arbeiten, arbeitet sie also an mehreren kleineren Aufgaben gleichzeitig, um Zeit zu sparen.

So werden bei der Samsung 980 Pro Lesegeschwindigkeiten von bis zu 7000 MB/s und Übertragungsgeschwindigkeiten beim Schreiben von bis zu 5000 MB/s erreicht. Auch ohne sehr viel Fachwissen sieht das nach viel aus, aber um es zu vergleichen: Eine herkömmliche HDD erreicht nur ca. 200 MB/s beim Lesen. Eure Ladebildschirme werden also ziemlich verkürzt. Kombiniert das jetzt mit einer guten Internetverbindung und ihr verschafft euch eventuell sogar einen Vorteil, weil ihr vor euren Gegnern auf der Map auftaucht.