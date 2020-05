Bis Montag um 9 Uhr laufen bei Saturn.de wieder die „Weekend Deals“, unter anderem mit diverser interessanter Hardware für Spieler.

ASUS TUF Gaming FX505 Laptop

Was bietet das Modell? Das ASUS TUF Gaming in der Ausstattungsvariante FX505DV-BQ183T bietet genügend Rechenleistung für flüssiges Zocken aktueller Spiele in hohen Grafikeinstellungen bei Full HD.

Das steckt drin:

ein mattes 15,6-Zoll-Display („NanoEdge“) mit IPS-Panel und einer Auflösung von 1.920 x 1.080 Bildpunkten sowie 60 Hz Bildwiederholfrequenz und 100 Prozent sRGB-Farbraumabdeckung

eine Nvidia GeForce RTX 2060 mit 6 GiByte GDDR6-RAM

ein Ryzen 7 3750H mit vier CPU-Kernen und einem Basistakt von 2,6 GHz (Turbo bis zu 4,0 GHz, 8 Threads)

16 Gigabyte DDR4-RAM

eine SSD (M.2 PCIe) mit 1 TByte und vorinstalliertem Windows 10 Home 64 Bit

eine beleuchtete RGB-Tastatur

Anschlüsse und Schnittstellen: 1x Typ-A USB 2.0, 2x Typ-A USB 3.2 Gen 1, 1x 3.5 mm Klinke, Wi-Fi 5 (802.11ac, Bluetooth 5.0

Test und Ersparnis

Im Test: Die Webseite appuals.com hat das Modell in einer Ausstattungsvariante mit kleinerer SSD auf den Prüfstand gestellt und urteilt wie folgt:.

Das ASUS TUF GAMING FX505DV, ein echtes Gaming-Notebook mit leistungsstarker Grafik und High-End-Verarbeitungsfunktionen, ist ein sehr attraktives Produkt für alle Arten von Spielern, egal ob es um Grafik oder Leistung geht. Es gibt nicht viele Konkurrenten für dieses Biest, wenn es um den Preis geht.

Pro konkurrenzfähiger Preis

Zukunftssicherheit für 1080p-Spiele

robuste Konstruktion Contra CPU-Engpässe der GPU in einigen Szenarien

Fehlendes USB Typ-C

Akku-Laufzeit unter Standard

Ersparnis: Saturn.de bietet den Laptop derzeit für 1.149 Euro statt für 1.349 Euro UVP an.

Im Preisvergleich bei Geizhals.de war das Modell bisher nicht günstiger gelistet und wird ansonsten erst ab 1.279 Euro geführt.

Acer KG241P Gaming-Monitor

Das bietet das Modell: Der Acer KG241P besitzt ein schnelles TN-Panel mit LED-Hintergrundbeleuchtung und verfügt über eine Bildschirmdiagonale von 24 Zoll (61 Zentimeter) bei einer Auflösung von 1.920 x 1.080 Bildpunkten.

Mit einer sehr hohen Bildwiederholfrequenz von 144 Hz wird ein besonders flüssiges Bild geboten, wobei auch Adaptive-Sync beziehungsweise AMD FreeSync zur dynamischen Bildsynchronisation ohne Tearing bei unterstützten Grafikkarten mit an Bord ist.

Weitere Features:

Das Kontrastverhältnis ist mit 1.000:1 (statisch) und 100.000.000:1 (dynamisch) angegeben.

Die Reaktionszeit beträgt laut Hersteller eine Millisekunden (Grau zu Grau)

Die maximale Helligkeit beträgt gute 350 cd/​m².

Mit an Bord sind auch zwei integrierte Lautsprecher (2 x 2 Watt)

Die Leistungsaufnahme des Monitors ist mit 38 Watt (maximal) und 0,5W (Standby) beziffert.

Anschlüsse: 1x DVI, 1x HDMI 1.4, 1x DisplayPort 1.2

Rezensionen, Test und Ersparnis

Das sagen Nutzer: In einer Rezension auf Saturn.de wird der Monitor mit 4 von 5 Sternen bewertet, wobei vor allem Helligkeit, Modi und natürlich die Bildwiederholfrewuenz gelobt werden, während die Dicke des Bildschirms etwas moniert wird.

Im Test: Die Webseite hat das Modell auf den Prüfstand gestellt und eine Kaufempfehlung ausgesprochen:

Der Acer KG241P ist ein ausgezeichneter und einfach zu habender 144Hz Gaming-Monitor, der derzeit unter 200$ verkauft wird. Für den Preis erhalten Sie einen reaktionsschnellen Bildschirm mit ausgezeichneter Gaming-Leistung, der Ihr Spielerlebnis anhebt. Das Produkt sieht trotz seiner physikalischen Einschränkungen großartig aus, aber um ehrlich zu sein, sind diese Nachteile in dieser Preisklasse zu erwarten. Der Acer KG241P bietet keine perfekte Bildqualität oder volle Ergonomie, doch diese Qualitäten werden seltener, je niedriger man in den Preislisten geht. Aber wenn Sie eine günstige Lösung wollen, die in Sachen Leistung nicht enttäuscht, ist dieses Modell eine sehr praktische und kluge Wahl.

Pro Preis-Leistungs-Verhältnis

144 Hz

FreeSync

integrierte Lautsprecher Contra dickes Design

nicht „perfekt“

nur neigbar

Ersparnis: Den Acer KG241P gibt es bei Saturn.de aktuell versandkostenfrei für 179 Euro statt zur UVP von 229,99 Euro.

Mittlerweile hat allerdings auch Amazon mit dem Angebot gleichgezogen. Im Preisvergleich bei Geizhals.de ist er sonst günstigstenfalls ab rund 188 Euro zuzüglich Versand gelistet.

Crucial BX 500 SSD (2 TB)

Das bietet die SSDs: Die für den internen Einsatz gedachte BX500 von Crucial mit SATA 6Gb/s-Schnittstelle erreicht sequentielle Leseraten von bis zu 540 MByte pro Sekunde und Schreibraten von bis zu 500 MByte pro Sekunde.

Für den Alltagsgebrauch gehen die Werte dabei für die meisten Nutzer vollkommen in Ordnung, wobei das Modell aus Kostengründen auf einen DRAM-Cache verzichtet und somit bei sehr großen Dateien von mehreren dutzend Gigabyte auch mal langsamer unterwegs ist.

Dank der großen Speicherkapazität von 1 TByte eignet sie sich derweil nicht nur als flotter Systemdatenträger, sondern auch zur Beschleunigung von Ladezeiten in Spielen oder anderer Software.

Die SSD verfügt über 3D-NAND QLC-Speicherbausteine und soll 360 TByte an Schreibleistung (TBW) aushalten, bei einer Zuverlässigkeitsprognose von 1,5 Millionen Stunden (MTBF) Betriebszeit. Crucial gewährt drei Jahre Garantie vor Erreichen des TBW-Werts.

Rezensionen, Test und Ersparnis

Das sagen Nutzer: Die Crucial BX500 wird auf Amazon.de mit 4,7 von 5 Sternen fast durchweg positiv bewertet, wobei vor allem die Performance und der Geschwindigkeitsvorteil gegenüber herkömmlichen Festplatten gelobt werden, ebenso wie das Preis-Leistungs-Verhältnis.

Moniert wird ab und an die beiliegende Cloning-Software von Acronis als eher umständlich. Ansonsten gibt es abseits von Montagsmodellen keine nennenswerten Kritikpunkte.

Im Test: Die Webseite gamerware24.com hat das Modell getestet und urteilt wie folgt:

Die 1 TB große Crucial BX500 zählt zwar nicht zu den schnellsten SSDs auf dem Markt, bietet dafür aber ein ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis. Wer große und preiswerte SSDs sucht, ist mit der Crucial BX500 (CT1000BX500SSD1) gut beraten. Unser Urteil: Empfehlung! Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis

Pro gute Performance

viel Speicherplatz

gutes Preis-Leistungs-Verhältnis Contra nicht die schnellste

Ersparnis: Saturn.de bietet die SSD mit 2 TByte aktuell versandksotenfrei mit 20 Euro Direktabzug an der Kasse für 179 Euro statt 199 Euro an. Das Erparnis wird während des Bestellvorgangs angezeigt.

Laut Preisvergleich bei Geizhals.de ist dies der bisherige Bestpreis und das Modell ansonsten derzeit inklusive Versand erst ab 199 Euro gelistet.

Weitere Angebote

Die hier aufgeführten Angebote sind mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt Ihr Mein-MMO: Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision.