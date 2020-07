Im Rahmen seiner „Weekend Deals“ hat Saturn.de noch bis Montag um 9 Uhr diverse Artikel reduziert, darunter einen guten Gaming-Laptop von Asus und externe Festplatten von Western Digital zwischen 4 und 10 TB.

Das bietet das Modell: Das ASUS ROG Strix G in der hiesigen Ausstattungsvariante G531GU-AL536T bietet genügend Rechenleistung, um auch aktuelle Spiele in hohen Grafikeinstellungen bei flüssigen Bildraten zocken zu können.

Das steckt drin:

ein mattes 15,6-Zoll-Display mit IPS-Panel und einer Auflösung von 1.920 x 1.080 Bildpunkten sowie 120 Hz Bildwiederholfrequenz

eine NVIDIA GeForce GTX 1060 Ti mit 6 GByte GDDR6-RAM

ein Intel Core i7-9750H mit sechs CPU-Kernen und einem Basistakt von 2,6 GHz (Turbo bis zu 4,5 GHz, 12 Threads)

16 Gigabyte DDR4-RAM

eine SSD mit 512 GByte und vorinstalliertem Windows 10 Home 64 Bit

beleuchtete Tastatur und RGB-Beleuchtung am Chassis

Anschlüsse und Schnittstellen: 1x Typ-C USB 3.2 Gen 2 with Display Port and G-Sync, 3x Typ-A USB 3.2 Gen 1, 1x 3.5 mm Klinke, Wi-Fi 5 (802.11ac)

Rezensionen, Test und Ersparnis

Das sagen Nuzer: Auf Saturn.de gibt es fünf 5-Sterne-Bewertungen für das Notebook.

Gelobt werden die gute Performance und Ausstattung, während das Fehlen einer Webcam zu Gunsten des fast rahmenlosen NanoEdge-Displays und die etwas knapp bemessene SSD in einem Fall angekreidet werden.

Im Test: Die Webseite gamermatters.com hat 8,8 von 10 Punkten vergeben und urteilt wie folgt:

Die ROG Strix G ist eine solide Wahl für jeden Gamer da draußen. Insbesondere das ROG Strix GG531GU ist definitiv der neue Maßstab für Gaming-Notebooks der Mittelklasse, die für AAA-Spiele geeignet sind. Wollen Sie AAA-Spiele auf einem Laptop spielen, nicht mehr als 6.000 RM ausgeben, ihn hübsch aussehen lassen und alle Spiele reibungslos laufen lassen? Es gibt viele gute Auswahlmöglichkeiten, und das ROG Strix G G531GU ist eine der besten.

Pro subtile, aber deutliche Außengestaltung

Unterboden-RGB

Kompromisslose Spieleleistung mit guter CPU- und GPU-Kombination Contra kleine Speicherkapazität

Keine USB-Anschlüsse auf der rechten Seite

Ersparnis: Saturn.de bietet den Laptop derzeit für 1.191,21 Euro statt 1.461,23 Euro an.

Im Preisvergleich bei Geizhals.de ist er ansonsten nur bei MediaMarkt für 1.461,23 Euro gelistet.

Hier geht’s zum Angebot:

Außerdem hat Saturn aber auch noch weitere Gaming-Notebooks reduziert, die sich allesamt auf der Übersichtsseite im Online-Shop finden:

WD Elements 4 TB

Das bietet das Modell: Das mit Abmessungen von 111 x 82 x 21 Millimeter kompakte 2,5-Zoll-Laufwerk mit 4 TByte Speicherplatz wird für die zügige Datenübertragung per USB 3.0 an den PC angeschlossen, läuft aber auch via USB 2.0 und benötigt keine zusätzliche Stromversorgung.

Ab Werk ist das Modell kompatibel ab Windows 7 und höher, kann jedoch auch für andere Betriebssysteme entsprechend umformatiert werden. Der Hersteller gewährt zwei Jahre Garantie.

Rezensionen, Tests und Ersparnis

Das sagen Nutzer: Die externe Festplatte wird auf Saturn.de in über 90 Rezensionen mit durchschnittlich 4,7 von 5 Steren überwiegend positiv bewertet.

Gelobt wird vor allem das Preis-Leistungs-Verhältnis und der große Speicherplatz nebst einfacher Handhabung. In wenigen Fällen wird die Übertragungsrate und das Fehlen eines Ausschalters beziehungsweise die Betriebs-LED moniert.

Im Test: Testberichte.de hat für andere Speichergrößen der Festplatte vier Tests mit der Durchschnittsnote 1,6 aggregiert.

Pro keine zusätzliche Stromversorgung nötig

kompaktes Design

sehr portabel Contra nicht die schnellste

Ersparnis: Saturn.de bietet die WD Elements 4 TB aktuell versandkostenfrei zum Preis von 89,60 Euro statt für 100,39 Euro an.

Im Preisvergleich bei Geizhals.de ist sie ansonsten mit Versand ab 100,39 Euro mit Versand gelistet (Modellnummer WDBHDW0040BBK-EESN) oder aber ab 95,31 Euro (WDBU6Y0040BBK), wobei sonst keine nennenswerten Unterschiede bestehen.

Hier geht’s zum Angebot:

Darüber hinaus ist aber unter anderem noch ein 10 TB-Modell von Western Digital mit externer Stromversorgung von 214,45 Euro auf 174,49 Euro reduziert. hier hat allerdings auch Amazon.de gleichgezogen.

