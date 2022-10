CoD Modern Warfare 2 bekommt ihr beim Kauf eines Gaming Laptop mit RTX 3070 Ti gratis dazu

Bei NBB könnt ihr euch das neue CoD Modern Warfare 2 beim Kauf eines Gaming Laptop mit RTX 3070 Ti gratis dazu sichern. Das perfekte Bundle!

Bei dem Gaming Laptop handelt es sich um den Acer Nitro 5 mit RTX 3070 Ti, WQHD-Display und Intel Core i7-Prozessor. Das Modell ist perfekt gerüstet für das neue CoD Modern Warfare 2, das am 28. Oktober erscheint. Holt euch jetzt das optimale Duo und genießt den wahrscheinlich besten Shooter des Jahres in neuem Glanz.

Gaming Laptop mit RTX 3070 Ti zum Tiefstpreis

Das Angebot: Bei NBB wird der Acer Nitro 5 aktuell für 1599€ angeboten. Für den Versand kommen nochmal 7,99€ dazu. Die UVP des Gaming Laptop liegt bei 1899 Euro.

Neuer Tiefstpreis: So günstig wie jetzt war das Modell vorher noch nie zu haben. Der ehemalige Tiefstpreis betrug 1739 Euro und wird mit großem Abstand unterboten! (Quelle: geizhals.de)

Jetzt Acer Nitro 5 zum Tiefstpreis sichern!

Die wichtigsten Spezifikationen auf einen Blick:

Bildschirmdiagonale 15.6″ Auflösung 2560×1440 Panel IPS Bildwiederholrate 165 Hz Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Prozessor Intel Core i7-12700H Arbeitsspeicher 16 GB Festplatte 1 TB SSD Anschlüsse 1x HDMI 2.1, 1x USB-A 3.1 (BC), 1x USB-A 3.1,

1x USB-A 3.0, 1x Thunderbolt 4, 1x Gb LAN (Killer E2600),

1x Klinke, 1x Hohlbuchse

CoD Modern Warfare 2 gratis dazu

In knapp einer Woche erscheint der wahrscheinlich am heißesten erwartete Shooter des Jahres. CoD Modern Warfare 2 verspricht erneut ein Spec-Ops-Traum und ein Multiplayer-Fest zu werden. Wenn ihr den Gaming Laptop bestellt, könnt ihr euch das Spiel komplett gratis sichern. Und so funktioniert’s:

Bestellt bis zum 31. Dezember 2022 ein teilnehmendes Produkt

Klickt auf den Link in der Mail, die ihr nach dem Kauf bekommt

Geht auf softwareoffer.intel.com und erstellt einen Accoun

Gib den Key aus der Mail bis zum 31. Januar 2023 an

Nimm an der kurzen Umfrage Teil

Lade das Spiel auf deinen PC herunter

Tatsächlich bekommt ihr aktuell auch den Strategie-Hit Total War Warhammer 3 und ein Content-Paket für Vampire Bloodhunt gratis obendrauf.

