Auf Reisen spielen wie zuhause: Gaming Laptop mit RTX 3070 Ti jetzt bei Amazon zum Tiefstpreis

Unterwegs spielen wie am Heim-PC könnt ihr mit einem Gaming Laptop mit RTX 3070 Ti. Bei Amazon ist ein Modell von ASUS jetzt im Angebot.

Die beste Spiele-Power bietet noch immer der klassische Heim-PC. Gaming Laptops holen aber immer mehr auf und in vielen Fällen ist der Unterschied nur noch am absoluten Limit zu erkennen. Außerdem punkten sie mit unerreichter Mobilität. Amazon hat gerade einen solchen Gaming Laptop mit RTX 3070 Ti günstig im Angebot, bei dessen Leistung die meisten Rechner neidisch werden.

Gaming Laptop mit RTX 3070 Ti bei Amazon

Das ist der Preis: Bei Amazon kostet der ASUS ROG Strix G17 aktuell 2299€. Für den Gaming Laptop werden keinerlei Versandkosten fällig.

Tiefstpreis: Amazon bietet gerade den besten aktuellen und gleichzeitig den besten Preis aller Zeiten für dieses Modell. Bei anderen Anbietern ist der Gaming Laptop nicht unter 2564,37 Euro zu bekommen. Günstiger als 2499 Euro war das Gerät zuvor noch nie. (Quelle: geizhals.de)

Jetzt zuschlagen: Asus Rog Strix G17 zum Tiefstpreis!

High-End-PC zum mitnehmen: ASUS ROG Strix G17

Mit dem ASUS ROG Strix G17 müsst ihr nie wieder auf eure Lieblingsspiele in höchster Qualität verzichten. Der Gaming Laptop kommt mit einem 17,3 Zoll großen IPS-Display, das in WQHD auflöst und eine Bildwiederholrate von 240 Hz mitbringt. Ihr bekommt also hochaufgelöste Bilder mit einer extrem flüssigen Framerate.

Für die nötige Power sorgen unter der Haube eine GeForce RTX 3070 Ti und ein AMD Ryzen 9 6900HX-Prozessor. Damit könnt ihr aktuelle Spiele problemlos in WQHD und mit hohen FPS spielen. Mit 32 GB RAM ist das Notebook außerdem für anspruchsvolle Multitasking-Aufgaben geeignet und zukunftssicher aufgestellt.

Hier die technischen Daten auf einen Blick:

Bildschirmdiagonale 17.3″ Auflösung 2560×1440 WQHD Panel IPS Bildwiederholrate 240 Hz Grafik NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Prozessor AMD Ryzen 9 6900HX Arbeitsspeicher 32 GB Festplatte 1 TB SSD Betriebssystem Windows 11 Home Anschlüsse 1x HDMI 2.0b, 1x USB-C 3.1 mit DisplayPort,

1x USB-C 3.1, 2x USB-A 3.0, 1x 2.5GBase-T,

1x Klinke, 1x Hohlbuchse

