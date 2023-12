Gaming-Laptop mit RTX 4070 & AMD R9 7945HX: Fusionsschmelze ergibt ein günstiges Power-System bei Amazon

Dieser Gaming-Laptop ist ein Zugpferd im mobilen Gaming-Bereich. Nutzt jetzt das vortreffliche Angebot bei Amazon und spart viel Geld.

Der ASUS ROG Strix G17 Laptop hat etliche Eigenschaften, die euch flüssige Gaming-Momente bescheren. Zum einen profitiert ihr von der Kraft der RTX 4070, wodurch ihr auf die neuste DLSS-Technologie zurückgreifen könnt. Zum anderen habt ihr eine leistungsstarke AMD-CPU, die sämtliche Anwendungen ohne große Mühen bewältigt. Obendrein bekommt ihr ein 17,3-Zoll-WQHD-Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 240Hz. Spart nun 16% und bezahlt 400€ weniger.

Darum ist dieser Gaming-Laptop eine tolle Wahl

Dank der RTX 4070 könnt ihr auf die unglaubliche DLSS-Technologie zählen. Nutzt diese aus, um manchen Spielen einen Schub von deutlich mehr Bildern pro Sekunde zu geben. Somit könnt ihr The Witcher 3 oder Metro Exodus in einer schönen Qualität erleben. Nicht so hungrige Spiele wie Valorant oder Rainbow Six Siege könnt ihr in einem hohen Bildwiederholungsfrequenzbereich zocken, um eure Gegner durch schnellere Aktionen zu überraschen. Das 17,3-Zoll-WQHD-Display ist groß genug, um die wichtigsten Aktionen im Auge zu behalten.

Der Laptop wird von einem AMD R9 7945HX Prozessor angetrieben, der eine herausragende Leistung liefert und selbst die anspruchsvollsten Spiele mühelos bewältigt. Dieser spielt vor allem seine Stärken bei Strategiespielen wie Total Warhammer 3 aus. Obendrein könnt ihr insgesamt 32GB DDR5-RAM nutzen, um sämtliche Prozesse rasch umzusetzen. Zusätzlich wird die schnelle Systemleistung durch eine 1TB SSD abgerundet.

Mit dem vorinstallierten Betriebssystem Windows 11 seid ihr auf dem neuesten Stand der Technik. Es bietet eine verbesserte Benutzeroberfläche, neue Funktionen und eine optimierte Leistung für ein nahtloses Nutzungserlebnis.

Die QWERTZ-Tastatur ermöglicht eine bequeme Eingabe und verfügt über eine Hintergrundbeleuchtung, die individuell angepasst werden kann, um auch bei schlechten Lichtverhältnissen eine optimale Sichtbarkeit zu gewährleisten.

Beachtet, dass Laptop-Komponenten nie mit Desktop-Komponenten gleichzusetzen sind. Dennoch erhaltet ihr für dieses Preis-Leistungs-Verhältnis ein gutes Paket, um unterwegs mit euren Freunden zu spielen. Genießt endlich Werke wie Baldur’s Gate 3 oder Cyberpunk 2077.

Zeit für ein Upgrade

