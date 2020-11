Gaming-Laptop mit RTX 2060 und LG UHD-TV zum Bestpreis bei Saturn

Der LH [sic!] UN7100 im sehr beliebten 55 Zoll-Format erweist sich als idealer Begleiter für den Alltag. Die Ausstattung lässt nur Dolby Vision vermissen, was schade ist, da z.B. viele Netflix-Filme und Serien damit ausgestattet sind. Sonst herrscht eitel Sonnenschein, da sogar der Filmmaker Mode mitgeliefert wird. Klar, bei einem günstigen Ultra HD-TV mit einem einfacheren Panel kann man nicht das Top-Niveau wie z.B. in LGs OLEDs erwarten, wenn er Filmmaker Mode aktiviert wird.

Ersparnis: Saturn.de bietet das Modell aktuell für 1.051,81 Euro statt 1198,99 Euro an und damit so günstig wie noch nie laut Preisvergleich bei Geizhals.de, wobei auch Amazon.de mit dem Angebotspreis gleichgezogen hat.

Acer hat das Design aufgeräumt, das Thermomodul, die Tastatur- und Bildschirmoptionen verbessert sowie die Hardware-Spezifikationen mit dem 2020er Nitro 5-Lineup aktualisiert. Auf der anderen Seite sind da die hohen CPU-Temperaturen in Spielen, die bei hoher CPU-Last eine begrenzte Leistung erbringen sowie die schlechten Lautsprecher und die wischfeste, schwarze Kunststoffkonstruktion einige der Aspekte, die Sie zu etwas anderem verleiten könnten. Nichtsdestotrotz sind Kompromisse in dieser niedrigeren Preisklasse normal und der Nitro 5 ist eine konkurrenzfähige Wahl in seiner Klasse.

Das bietet das Modell: Der Acer Nitro 5 in der hiesiegen Ausstattungsvariante AN515-55-5971 liefert mit aktuellem Intel-Quadcore inklusive Hyperthreading aus der 10. Generation und Geforce RTX 2060 genügend Rechenleistung, um aktuelle Spiele in hohen Grafikeinstellungen bei Full HD flüssig zu zocken.

