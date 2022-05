Günstig wie nie: Gaming-Laptop mit GeForce RTX 3060 und 144 Hz im Angebot

Sichert euch bei Mindfactory einen guten Gaming-Laptop mit GeForce RTX 3060 und 144 Hz im Angebot. So günstig wie hier gab es den noch nie!

Ein guter Gaming-Laptop ist eine echte Alternative zum großen Rechner zuhause. Bei der Grafik müsst ihr vielleicht ein paar Abstriche machen, die Leistung ist dafür oft auf einem hohen Niveau und ihr seid um ein Vielfaches flexibler und mobiler. Ihr könnt auf Reisen eure Lieblingsspiele einfach mitnehmen und seid für jede LAN-Party gerüstet. Bei Mindfactory bekommt ihr gerade ein gutes Modell günstig wie nie zuvor.

Gaming-Laptop mit GeForce RTX 3060 und 144 Hz: MSI Katana

Die Katana-Serie von MSI ist nicht umsonst sehr beliebt. Die Geräte sind gut zusammengestellt und werden zu fairen Preisen angeboten. Das Modell GF76 in der Ausstattungsvariante 11UE-036 gehört definitiv dazu. Der Bildschirm ist mit 17,3 Zoll ausreichend groß und löst in Full-HD auf.

Damit ihr auch problemlos zocken könnt, arbeiten im Inneren eine GeForce RTX 3060 von Nvidia und ein Intel Core i7-Prozessor der 11. Generation zusammen. Mit dieser Kombination könnt ihr aktuelle Spiele mit meist hohen Einstellungen in Full-HD spielen. Die Bildwiederholrate von bis zu 144 Hz setzt dem dann noch die Krone auf und sorgt für flüssiges Gaming bei hohen FPS. So seid ihr euren Gegnern immer einen Schritt voraus und behaltet auch in hektischen Momenten die Kontrolle.

Bei Mindfactory bekommt ihr den Gaming-Laptop gerade besonders günstig. Mit nur 1148,96 Euro war der Preis für dieses Modell zu keinem Zeitpunkt günstiger und auch die Konkurrenz hält hier nicht mit. Zum Vergleich: Die UVP beträgt ganze 1599 Euro!

Jetzt MSI Katana 17,3″ für nur 1148,96 Euro statt 1599 Euro kaufen

Bildschirmdiagonale 17,3″ (43,9 cm) Bildschirmauflösung 1920 x 1080 Pixel (Full HD) Natives Seitenverhältnis 16:9 Blendfreier Bildschirm Ja Maximale Bildwiederholrate 144 Hz Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 3060 Prozessor Intel Core i7-11800H Anzahl Prozessorkerne 8 Prozessor Boost-Frequenz 4,6 GHz RAM-Speicher 16 GB

