2 Gaming-Headsets von Razer gibt’s für Xbox und PS5 auf Amazon gerade deutlich günstiger

Bei Amazon könnt ihr euch gerade zwei gute Gaming-Headsets von Razer für Xbox und PS5 günstiger sichern. Außerdem: Gaming-Stuhl zum Bestpreis.

Amazon hat eine neue Aktion gestartet, bei der ihr drei Produkte von Razer deutlich günstiger bekommt. Dabei handelt es sich um 2 Gaming-Headsets für Xbox und PS5, sowie einen Gaming-Stuhl. Hier gehts direkt zur Aktion:

Gaming-Headset für alle: Razer Kraken X for Console

Das Razer Kraken X in der Console-Edition liefert alles, was das Gamer-Herz begehrt – und das aktuell für weniger als 40 Euro! Den Beinamen „Console“ müsst ihr dabei nicht zu Ernst nehmen, das Gerät funktioniert natürlich genauso auch am PC wie auf Xbox und PS5.

Mit nur 250 Gramm handelt es sich bei dem Headset um ein echtes Leichtgewicht, was besonders bei langen Sessions richtig angenehm ist. Trotzdem kann auch der Sound auf ganzer Linie überzeugen, egal ob es um Musik, Explosionen oder leise Schritte geht.

Das Headset kostet normalerweise 59,99 Euro. Aktuell ist es in zwei Farben reduziert. In Schwarz-Blau kostet es 37,99 Euro, in Schwarz-Grün 38,99 Euro. Die Modelle gleichen sich, hier geht es einfach nur um euren Geschmack. Laut Preisvergleich sind das auch die besten Preise zur Zeit, bei anderen Anbietern zahlt ihr mindestens 43,99 Euro.

Razer Kaira X: Gutes Gaming-Headset für die Xbox

Das Razer Kaira X wurde speziell für die Xbox Series X|S entwickelt, funktioniert aber dank 3,5 mm Klinke auch auf anderen Plattformen. Im Gegensatz zum Kraken X setzt es auf 50-mm-Treiber und ein etwas besseres Mikrofon.

Das Ergebnis ist aber ähnlich: Ihr bekommt richtig wuchtigen Sound auf eure Ohren! Auch das Kaira X trägt sich dabei bequem, das Mikrofon filtert eure Stimme automatisch raus, sodass euer Team nur das hört, was es hören soll.

Das Gaming-Headset könnt ihr euch in Weiß-Schwarz und in Schwarz-Grün sichern. Die UVP beträgt dabei 69,99 Euro. Die Weiß-Schwarze Variante kostet aktuell noch 41,99 Euro, für die Schwarz-Grüne zahlt ihr einen Euro mehr.

Für gesunde Gaming-Sessions: Razer Iskur Gaming-Stuhl

Ein Gaming-Stuhl kommt einem nicht unbedingt als erstes in den Sinn, wenn man darüber nachdenkt, das eigene Equipment zu verbessern. Euer Rücken wird es euch aber danken! Immerhin verbringt ihr oft täglich mehrere Stunden im Sitzen. Ein Stuhl, der sich um eine gesunde Haltung kümmert, ist daher eine wichtige Investition.

Der Razer Iskur Gaming-Stuhl ist dabei eine gute Wahl – und aktuell bietet Amazon ihn günstig wie nie zuvor an! Der Iskur ist nicht nur bequem, er unterstützt auch euren unteren Rücken, damit ihr aufrechter sitzt. Die Armlehnen könnt ihr darüber hinaus frei einstellen.

Das Geld ist außerdem gut angelegt, der Stuhl ist nämlich für maximale Langlebigkeit gebaut. So schnell müsst ihr hier also nicht nachrüsten. Regulär verlangt Razer 454,99 Euro für das Modell. Bei Amazon gibt es den Gaming-Stuhl gerade ganze 129 Euro günstiger. 325,99 Euro bedeuten gleichzeitig den neuen historischen Bestpreis!

