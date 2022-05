CyberWeek: 2 der besten Gaming-Headsets für PC, PS5 und Xbox gibt es jetzt zum Bestpreis

Die CyberWeek bei Alternate ist in vollem Gange. Seit gestern sind auch jede Menge Produkte aus dem Bereich PC-Audio reduziert. Alle Deals gelten nur solange der Vorrat reicht, die Aktion endet am 27. Mai. Bei den neuen Geräten sind auch zwei der besten Gaming-Headsets für PC, PS5 und Xbox dabei. Mehr dazu unten, hier kommt ihr direkt zur Übersicht:

2 der besten Gaming-Headsets für PC, PS5 und Xbox

Wie wichtig guter Sound fürs Gaming ist, merkt man häufig erst, wenn man ein gutes Gaming-Headset aufsetzt. Plötzlich hört man Nuancen und Details, die durch die Lautsprecher des TVs oder eures PCs nicht wahrzunehmen sind. Besonders bei Multiplayer-Shootern kann guter Sound sogar einen Wettbewerbsvorteil geben, wenn ihr eure Gegner hört, bevor ihr sie sehen könnt.

2 der besten Gaming-Headsets für PC, PS5 und Xbox kommen von Sennheiser und sind gerade bei Alternate stark reduziert. Noch mehr besonders gute Headsets findet ihr in unserer Kaufberatung:

EPOS Sennheiser GAME ONE / GAME ZERO

Mit dem GAME ONE und dem GAME ZERO bietet der deutsche Hersteller Sennheiser zwei sehr ähnliche und gleichermaßen gute Gaming-Headsets. Beide setzen auf eine robuste Verarbeitung, tollen Sound, ein hochwertiges Mikrophon und einen 3,5 mm-Klinkenanschluss. Dadurch sind beide Modelle optimal für PC, PS5 und Xbox geeignet.

Unterschiede gibt es vor allem bei der Bauweise und dem Stoff. Während das GAME ONE etwas offener gestaltet ist und ihr damit auch noch Umgebungsgeräusche und eure Stimme hören könnt, schirmt das GAME ZERO euch stärker von der Aussenwelt ab – was besser ist, ist letztlich Geschmackssache. Die Polsterung des GAME ONE ist außerdem etwas weicher.

Beide Modelle sind bei Alternate aktuell von der UVP in Höhe von 179 Euro um ganze 60 Euro auf günstige 119 Euro reduziert. Damit gibt es beide Headsets aktuell nirgends günstiger als hier!

Das EPOS Sennheiser GAME ONE kommt mit sehr weichen Polstern.

Das EPOS Sennheiser GAME ONE ist dafür stärker isoliert.

