Ein richtig starkes Gaming-Headset bekommt ihr nur heute für 50 Euro

Im Deal des Tages von MediaMarkt bekommt ihr heute ein starkes Gaming-Headset zum Bestpreis. In seiner Preisklasse gehört es zum besten.

Der Deal des Tages von MediaMarkt ist ein tolle Möglichkeit, begehrte Hardware kurzzeitig deutlich günstiger abzustauben. Zum Start der Woche können alle Gaming-Fans wieder sparen. Mit dem HyperX Cloud II ist nämlich eines der besten Gaming-Headsets seiner Preisklasse massiv reduziert und für nur knapp 50 Euro zu haben.

Gaming-Headset im Deal des Tages: HyperX Cloud II

Nur heute und exklusiv bei MediaMarkt könnt ihr euch das Gaming-Headset HyperX Cloud II in den Farben schwarz und rot für nur 49 Euro sichern. Die UVP des Geräts beträgt 99,99 Euro, es ist aber seit geraumer Zeit etwas günstiger zu haben.

Dennoch bedeuten die 49 Euro einen Rabatt von 35 % (schwarz) bzw. 23 % (rot). Auch im Vergleich zur Konkurrenz spart ihr hier knapp 14 Euro. Das Angebot ist aber nur noch heute gültig, schnell sein lohnt sich also!

Tatsächlich ist das HyperX Cloud II eines der besten Gaming-Headsets seiner Preisklasse. Bei einem Budget von unter 100 Euro gibt es dabei nur wenig Luft nach oben:

Das macht das HyperX Cloud II so stark

Das HyperX Cloud II überzeugt dabei vor allem mit einem guten Klang und dem hohen Komfort. Dank Memory-Foam an den Ohrmuscheln und dem Tragebügel schmiegt sich das Gaming-Headset angenehm an den Kopf und trägt sich auch nach vielen Stunden noch immer angenehm. Der Sound ist besonders klar und hilft euch, auch in hektischen Situationen den Überblick zu behalten.

Mit der beiliegenden Fernbedienung habt ihr immer alles im Griff.

Den vollen Umfang nutzt ihr am PC. Hier verbindet ihr die Kopfhörer mittels einer beiliegenden Soundkarte per USB. Durch die am Kabel angebrachte Karte könnt ihr dann die Lautstärke bequem steuern. Durch das Zuschalten des optionalen 7.1 Raumklangs wirkt der Ton merklich plastischer und Effekte lassen sich einfacher orten.

Ihr könnt das HyperX Cloud II aber auch an der Konsole oder sogar mit eurem Smartphone verwenden. Hier nutzt ihr für die Verbindung einfach den 3.5 mm Klinkenanschluss. Wenn ihr dabei auf den Sprachchat verzichtet, könnt ihr das Mikrofon ganz einfach abnehmen und nur die Kopfhörer nutzen.

