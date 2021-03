Gaming-Booster “Overpowered” soll den Fokus beim Zocken verbessern

Bei langen Gaming-Sessions kann einem schonmal die Konzentration verloren gehen. Der “Overpowered” Gaming Booster soll genau in dieser Situation helfen.

Wer heutzutage in Online-Multiplayern unterwegs ist, wird wissen, wie nervenaufreibend die Wettkämpfe manchmal sein können. Egal, ob man hochkonzentriert versucht, in der CoD: Warzone bis zum Ende zu überleben, oder sich ein Wochenende lang mit der Weekend League in FIFA herumschlägt: Wenn man sich in diesen Wettkämpfen durchsetzen möchte, kann das ganz schön stressen. Das wiederum wirkt sich möglicherweise auf den Fokus aus, mit dem man das nächste Match angeht.

Ein Mittel, um diesen Fokus aufrecht zu erhalten, können Gaming Booster sein. Bei “Overpowered” hat man sich gefragt, wie man einen hochwertigen Gaming & Performance Booster konzipieren könnte, der effektiv ist und ohne Unmengen an Zucker auskommt. Das Ergebnis: Ein speziell für Gamer entwickelter Drink aus insgesamt 22 Inhaltsstoffen – made in Germany.

6 Sorten für mehr Konzentration

Wer sich aktuell im Sortiment von Overpowered umschaut, findet insgesamt 6 verschiedene Sorten.

Cuban Splash

Watermelon

Sour Apple

Cherry Storm

Mango Kiwi

Brorange

Der fruchtige Geschmack steht bei der Sortenauswahl im Vordergrund, es geht nicht nur in Richtung “Energy”. Das ist Konzept: Bei Overpowered wird mit längeren Entwicklungszeiten gearbeitet, anstatt neue Sorten am Fließband zu bringen. Bei der Entwicklung werden die Punkte Geschmack, Löslichkeit und Wirkung mehrmals überprüft: So gibt es zwar zu Anfang ein bisschen weniger Sorten, dafür kommen die aber mit dem bestmöglichen, natürlichen Geschmack. Im Laufe des Jahres 2021 soll das Repertoire stetig erweitert werden.

“Sour Apple” ist eine der neueren Sorten bei Overpowered

Das hat Overpowered drauf: Natürlich geht es bei einem Gaming Booster, der sich dazu noch “Overpowered” nennt, nicht ausschließlich um den guten Geschmack, sondern auch um die Wirkung. Der Drink soll die Reaktionsfähigkeit verbessern, sowie eine beständige Konzentration und einen starken Fokus fördern.

Um einen der Booster anzumischen, braucht ihr lediglich eine Portion von 12 Gramm mit 400 bis 500 Milliliter kaltem Wasser vermischen. Das ergibt bei einer Dose mit 360 g Pulver etwa 30 Portionen – wobei es hier den Vorteil der individuellen Einteilung gibt.

Man kann sich die Dosis nach den eigenen Wünschen selbst zusammenstellen. Der Drink ist zu stark? Der Geschmack zu intensiv? Dann kann man im Zweifel einfach die Hälfte an Pulver oder mehr Wasser verwenden, um die Koffein-Menge ein wenig zu reduzieren. Nur mehr als eine Dosis pro Tag sollte man besser nicht nehmen – da könnte man ganz schön aufgekratzt werden. Denn in Overpowered stecken eine Menge Energielieferanten.

Wie wirkt Overpowered? Der Gaming Booster setzt sich aus weit mehr zusammen als nur Zucker, Wasser und Taurin. Die performance-steigernde Wirkung wird durch ein Zusammenspiel von 22 Inhaltsstoffen erreicht. Einen wichtigen Anteil nimmt Koffein ein: Pro Portion (also 12g) sind 270 Milligramm Koffein enthalten, was ungefähr vier Tassen Kaffee entspricht. Dieses Koffein stammt aus drei verschiedenen Quellen, um einen möglichst hochwertig Inhaltsstoff zu bekommen: Es besteht aus einem Gemisch aus Kaffeebohne, Grüntee- und Guarana-Extrakt.

Dazu kommen aber jede Menge weitere Inhaltsstoffe. Beispielsweise ist mit Piperin ein Extrakt des Schwarzen Pfeffers enthalten, das die Nervenaktivität im Gehirn unterstützen soll. Das ebenso enthaltene Cholin soll dabei helfen, Informationen zu übertragen, während Tyrosin als Wach-Macher und Hilfe gegen Stress fungiert. Dazu kommen verschiedene Vitamine, Taurin, sowie Spurenelemente von Kupfer und Mangan.

Übrigens: Sämtliche tierischen Vitaminquellen wurden durch Pflanzliche ersetzt – damit ist Overpowered komplett vegan.

Was kostet Overpowered? Eine Dose Overpowered mit 360g Inhalt kostet aktuell 29,99 Euro. Rechnet man mit 30 Portionen pro Dose, entspricht eine Portion ca. einen Euro.