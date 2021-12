Laptops mit AMD Ryzen-Power und RTX 3070 bei MediaMarkt

Egal ob zum Zocken, Arbeiten oder einfach im Internet surfen: Bei MediaMarkt gibt es momentan Laptops mit starken AMD Prozessoren für alle Bedürfnisse.

Darf etwas mehr Leistung sein? Ja? Dann wird es Zeit für einen Laptop mit AMD-Herz. MediaMarkt hat momentan Notebooks mit starker Hardware, die deinen Alltag erleichtern und dein Zock-Erlebnis verbessern sollen. Hol dir jetzt dein Upgrade mit AMD Ryzen 7 Prozessoren.

Laptop zum Zocken: Acer Nitro 5

Du bist unterwegs, im Urlaub oder auf Arbeitsreise, sitzt im Hotel und langweilst dich. Das muss nicht sein, denn auch als PC-Gamer und MMO-Fan kannst du dir deine Gaming-Station in die Tasche packen. Wenn du eine solche suchst, die auch ordentlich was auf dem Kasten hat, können wir dir das Acer Nitro 5 ans Herz legen.

Die Hauptantriebe eines Laptops sind natürlich der Prozessor und die Grafikkarte. Und genau hier trumpft der Acer Nitro 5 auf: Eine RTX 3070 und der AMD Ryzen 7 5800H sorgen für ordentlich Umdrehungen unter der Haube. So steht deinem mobilen Gaming-Vergnügen nichts mehr im Wege.

Die Hardware im Überblick:

Grafikkarte : NVIDIA GeForce RTX 3070

: NVIDIA GeForce RTX 3070 Prozessor : AMD Ryzen 7 5800H (8x 3,2-4,4 GHz)

: AMD Ryzen 7 5800H (8x 3,2-4,4 GHz) Arbeitsspeicher : 16 GB DDR4 RAM

: 16 GB DDR4 RAM Festplatte : 1 TB SSD

: 1 TB SSD Bildschirm: 17,3 Zoll Full-HD (IPS-Panel)

Laptop zum Arbeiten: HP 17-CP0376NG

In den letzten zwei Jahren wurden einige zum ersten mal mit dem Arbeiten von zu Hause aus konfrontiert. Leider stellen längst nicht alle Arbeitgeber auch adäquate, mobile Arbeitscomputer für die Nutzung im Homeoffice bereit. So war die einzige Möglichkeit, den eigenen, möglicherweise veralteten, Computer zu nutzen. Aber wer will schon die leistungsstarke und Strom fressende Gaming-Station zum Arbeiten nutzen?

Mit diesem Laptop von HP löst du das Problem, denn du kannst ihn logischerweise nicht nur zu Hause, sondern auch unterwegs nutzen. Die Hardware-Kraft eines Gaming-Laptops kann er nicht aufweisen, aber u. a. dank dem AMD Ryzen Prozessor schlummert in ihm genug Leistung, um für eine entspannte Nutzung zu sorgen.

Grafikkarte : AMD Radeon Graphics

: AMD Radeon Graphics Prozessor : AMD Ryzen 7 5700U (8x 1,8 – 4,3 GHz)

: AMD Ryzen 7 5700U (8x 1,8 – 4,3 GHz) Arbeitsspeicher : 8 GB DDR4 RAM

: 8 GB DDR4 RAM Festplatte : 1 TB SSD

: 1 TB SSD Bildschirm: 17,3 Zoll Full-HD (IPS-Panel)

Weitere Laptops im Angebot

Die hier aufgeführten Angebote sind mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr MeinMMO: Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision.