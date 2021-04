Galaxy S21+ mit Nintendo Switch lite & 60 GB LTE günstig bei MediaMarkt

Mediamarkt.de hat aktuell wieder ein günstiges Tarifangebot für Samsungs Oberklasse-Smartphone nebst Nintendo-Konsole als Zugabe.

Das bietet das Tarifangebot

Mediamarkt.de bietet das Galaxy S21+ nebst Nintendo Switch aktuell mit 60 GB LTE bei bis zu 300 MBit/s im Telefónica-Netz für monatlich 39,99 Euro an, inklusive Telefonie- und SMS-Flatrate in alle deutschen Netze an.

Hinzu kommen der auf 99 Euro reduzierte Gerätepreis und die üblichen Anschlussgebühren in Höhe von einmal 39,99 Euro, was über die 24-monatige Vertragslaufzeit in Kosten von insgesamt 1.098,75 Euro resultiert.

Ansonsten einzeln teurer: Wer das Galaxy S21+ einzeln kauft, muss laut Preisvergleich bei Geizhals.de aktuell mindestens 759 Euro mit Versand oder je nach Farbvariante mehr für das Smartphone löhnen, während für die Switch Lite mindestens 185 Euro fällig werden.

Derweil schlägt ein vergleichbarer Tarif mit 60 GB Datenvolumen und 225 MBit/s laut Preisvergleich bei Verivox.de mit mindestens 30,99 Euro im Monat zu Buche, was bei Einzelerwerb in Gesamtkosten von 1.687,76 Euro resultieren würde.

Ersparnis durch das Angebot

Heruntergerechnet auf zwei Jahre stehen sich dementsprechend 1.098,75 Euro beim hiesigen Tarifangebot und 1.687,76 Euro beim Einzelerwerb der besagten Bestandteile gegenüber.

Wer also noch einen Tarif mit entsprechendem hohen Datenvolumen benötigt, kann hier im Vergleich zum Einzelerwerb von Smartphone nebst Switch Lite und Tarif 589,01 Euro sparen.

Das bietet das Galaxy S21+

Das sagen Nutzer: Mit 4,7 von 5 Sternen in über 500 Rezensionen auf Mediamarkt.de wird das Galaxy S21+ fast durchweg positiv bewertet.

Gelobt wird vor allem das gute Gesamtpaket, während vereinzelt das Fehlen von Features wie Klinkenanschluss oder Speicherkartenslot moniert wird.

Im Test: Chip.de hat die Note 1,2 mit dem Prädikat “Sehr gut” vergeben und urteilt wie folgt:

Das Samsung Galaxy S21 Plus 5G lässt im Test kaum noch Wünsche an ein Flaggschiff-Smartphone offen: Es überzeugt mit einem hervorragenden Display, einer Top-Performance und einer sehr guten Fotoqualität. Die Ausstattung ist gegenüber früheren Samsung-Topmodellen etwas abgespeckter, denn der Hersteller verzichtet nicht nur auf den Speicherkarten-Slot, sondern auch auf ein Netzteil und Kopfhörer. Dennoch können Smartphone-Fotografen bedenkenlos einen Blick auf das Samsung Galaxy S21 Plus 5G werfen, das im Test in allen Kategorien überzeugt.

Pro sehr gutes OLED-Display mit 120 Hertz

Sehr gute Performance

Tolle Fotoqualität Contra Kein SD-Karten-Slot

Videoaufnahmen unter Schwachlicht

Die Eckdaten in der Übersicht

Betriebssystem Android 11.0 Display 6.2″, 2400×1080 Pixel, 16 Mio. Farben, AMOLED, kapazitiver Touchscreen, Gorilla-Glas Victus, Kameraloch, HDR (HDR10+), 120Hz Aktualisierungsrate, 240Hz Abtastrate Kamera hinten 12.0MP, f/​1.8, Phasenvergleich-AF (Dual-Pixel), OIS, LED-Blitz (Kamera 1); 64.0MP, f/​2.0, Phasenvergleich-AF, OIS, Videos @4320p/​24fps (Kamera 2); 12.0MP, f/​2.2, Weitwinkelobjektiv (Kamera 3) Kamera vorne 10.0MP, f/​2.2, Phasenvergleich-AF (Dual-Pixel), Videos @2160p/​60fps Schnittstellen USB-C 3.1 Gen 1 (OTG), WLAN 802.11a/​b/​g/​n/​ac/​ax, Bluetooth 5.0 (aptX), NFC, ANT+ Sensoren Beschleunigungssensor, Gyroskop, Annäherungssensor, Lichtsensor, Kompass, Barometer, Fingerabdrucksensor (Display) SoC Samsung Exynos 2100, 64bit CPU 1x 2.90GHz Cortex-X1 + 3x 2.80GHz Cortex-A78 + 4x 2.20GHz Cortex-A55 GPU Mali-G78 MP14 RAM 8GB Speicher 128GB (UFS 3.1) Navigation A-GPS (L1/​L5), GLONASS, BeiDou, Galileo (E1/​E5a) Modem GSM (0.2Mbps/​0.1Mbps), UMTS (42Mbps/​5.76Mbps), LTE Cat 20/​18 (2000Mbps/​210Mbps), 5G Akku 4000mAh, fest verbaut, kabelloses Laden (reversibel) Ladeleistung 25W (USB), 15W (Qi) Gehäusematerial Kunststoff (Rückseite), Metall (Rahmen) Abmessungen 151.7×71.2×7.9mm Gewicht 169g SIM-Formfaktor Nano-SIM (1x shared), eSIM Besonderheiten Dual-SIM, IP68-zertifiziert, Stereo-Lautsprecher (hybrid)

