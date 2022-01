Sichert euch jetzt das Samsung Galaxy S21 FE 5G mit den passenden Galaxy Buds 2 und einem Handyvertrag mit 14 GB Datenvolumen im Telekom-Netz günstiger.

MediaMarkt bietet bis zum 31.01. ein attraktives Online-only Angebot: Ihr bekommt das Samsung Galaxy S21 FE 5G zusammen mit den dazu passenden Galaxy Buds 2 und einem Handyvertrag mit 14 GB Datenvolumen im beliebten Netz der Telekom zu einem günstigen Preis.

Galaxy S21 FE + Buds 2 + Handyvertrag: Der Deal im Überblick

Das Angebot bietet einerseits die Geräte und andererseits den Tarif im Telekom-Netz. Das Galaxy S21 FE ist brandneu und steigt direkt in der Oberklasse ein. Es ist in den Farben Graphite, Lavender, Olive und White erhältlich. Dazu gibt es die kabellosen Kopfhörer Samsung Galaxy Buds 2 in Graphite für optimalen Sound.

Der Handyvertrag hat eine Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten. Im Netz der Telekom surft ihr schnell und stabil. Normalerweise hat der Tarif tatsächlich nur 10 GB Datenvolumen, aktuell profitiert ihr aber von einer Aktion, mit der ihr 4 GB Datenvolumen als Datasnack obendrauf bekommt. Dazu gibt es natürlich die obligatorische Allnet Flat für Telefonie und SMS.

Kosten und Ersparnis

Zuerst die Kosten, die auf euch zukommen, wenn ihr euch für das Angebot entscheidet:

Gerätepreis: 79 Euro

monatlicher Grundpreis: 29,99 Euro

Anschlusspreis: 39,99 Euro

Gesamtpreis (für zwei Jahre): 838,75 Euro

Demgegenüber steht der Gesamtpreis für den Fall, dass ihr die Geräte im Einzelkauf erwerben würdet. Die Differenz daraus ergibt letztlich eure Ersparnis. Folgende Kosten werden für die Einzelteile des Deals aktuell aufgerufen:

Samsung Galaxy S21 FE 5G: aktuell 749 Euro bei MediaMarkt

Samsung Galaxy Buds 2: aktuell 109 Euro bei MediaMarkt

Telekom green LTE 10 + 4: 16,99 Euro mtl. – 19,99 Euro Anschlusspreis bei mobilcom debitel

– Anschlusspreis bei mobilcom debitel Gesamtpreis (für zwei Jahre): 1285,75 Euro.

Die Gesamtersparnis des Angebots von MediaMarkt beläuft sich also auf satte 447 Euro!

