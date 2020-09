Das Galaxy S10 ist eines der aktuell besten Smartphones. Im Test macht es in allen Anwendungen einen exzellenten Eindruck: Display, Performance sowie Aufnahmen mit der Triple-Kamera sind hervorragend. Auch die Ausstattung lässt keine Wünsche offen, die Akkulaufzeit ist okay, aber nicht spektakulär. Der Einführungspreis für das Samsung Galaxy S10 ist allerdings mit rund 900 Euro so hoch wie nie und dürfte einige Fans verschrecken.

Enthalten sind auch eine Telefonie-Flat in alle deutschen Netze und die freenet Hotspot Flat für kostenloses WLAN an 50 Millionen Netzwerkstandorten weltweit, während SMS mit 19 Cent pro Stück extra kosten.

Ansonsten bietet der LTE-Tarif wie erwähnt 3 GB Datenvolumen mit maximal 21,6 Mbit/s, was für unterwegs allemal für Messenger und Co. sowie ab und an mal ein Video oder etwas Musik-Streaming ausreicht.

Zusammen mit gerade mal 8,77 Euro Gerätepreis und 39,99 Euro Anschlussgebühr kommt man so auf insgesamt nur 480,52 Euro, was günstiger ist als der aktuelle Einzelkaufpreis von 505 Euro und sich somit sogar lohnt, wenn man den Tarif dazu eigentlich gar nicht benötigt.

